Великобритания не стала направлять в Беларусь нового посла

Великобритания не стала направлять в Беларусь нового посла2
- 16.10.2024, 18:42
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В Минск прибыл временный поверенный.
Посольство Великобритании в Беларуси возглавил временный поверенный Дэвид Уорд, следует из информации, пишет «Позірк» со ссылкой на информацию британского внешнеполитического ведомства.
До прибытия в Беларусь он являлся руководителем отдела гуманитарной политики и взаимодействия, целевой группы британского внешнеполитического ведомства в Израиле/секторе Газа.
На дипломатической службе с 1992 года, работал в Японии, Непале, Китае, Ливии, Греции, Афганистане, Эритрее, на Соломоновых Островах и в Самоа.
Среди его иностранных языков французский, немецкий, японский, мандаринский (диалект китайского) и непальский.
Таким образом, официальный Лондон, вслед за большинством европейских столиц, понизил уровень своего дипломатического присутствия в Минске.
О завершении миссии в Беларуси посла Великобритании Жаклин Перкинс стало известно в августе этого года.