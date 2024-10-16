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Танк ВСУ в упор расстрелял российский БТР в Курской области

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  • 16.10.2024, 19:12
  • 3,270
Танк ВСУ в упор расстрелял российский БТР в Курской области

Видеофакт.

Российский БТР стал легкой целью для украинского танка, а личный состав оккупантов пополнил обменный фонд Украины. Об этом 16 октября сообщается в Facebook 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, который воюет в Курской области РФ.

«Бой несколько часов назад: россияне наступали на броне, но встретили наш танк, который пожелал «спокойной» ночи оккупантам. Уцелевшие пополнили обменный фонд, – сказано в сообщении. – Позиции, с которых они начали наступление, были контратакованы штурмовыми группами 225 ОШБ и теперь находятся под нашим контролем. Работаем дальше».

На опубликованном видео видно, как российский БТР с личным составом едет в поле в направлении танка сил обороны Украины. Когда бронетранспортер приблизился вплотную, танк сделал точный выстрел по технике оккупантов. Двое российских военных уцелели.

Украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что российский бронетранспортер, который был поражен танком 225-го ОШБ, принадлежал 810-й бригаде морской пехоты ЧФ РФ.

«Возможно, российские морпехи приняли наш танк за российский, и это объясняет их туповатый поступок», – допустил журналист.

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