В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой 1 16.10.2024, 19:37

Он коснулся и белорусов.

В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой, следует из данных Downdetector.

Пользователи столкнулись с проблемами в работе App Store, Apple Pay и Apple Music. Большинство жалоб связано с соединением с App Store (81%), воспроизведением музыки в Apple Music (80%) и платежами через Apple Pay (69%).

Пользователи также пожаловались на трудности с авторизацией.

Большинство жалоб поступило на работу App Store — более 3,6 тыс.

Кроме того, сбой наблюдается у службы поддержки Apple Support, в основном — на iPhone (85% жалоб).

У пользователей в Беларуси также возникли проблемы с работой App Store.

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