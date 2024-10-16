В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой1
- 16.10.2024, 19:37
Он коснулся и белорусов.
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой, следует из данных Downdetector.
Пользователи столкнулись с проблемами в работе App Store, Apple Pay и Apple Music. Большинство жалоб связано с соединением с App Store (81%), воспроизведением музыки в Apple Music (80%) и платежами через Apple Pay (69%).
Пользователи также пожаловались на трудности с авторизацией.
Большинство жалоб поступило на работу App Store — более 3,6 тыс.
Кроме того, сбой наблюдается у службы поддержки Apple Support, в основном — на iPhone (85% жалоб).
У пользователей в Беларуси также возникли проблемы с работой App Store.