Россия попросила Казахстан организовать внутрироссийские авиарейсы 3 16.10.2024, 20:07

1,104

Из-за нехватки самолетов.

Российские власти ищут помощи «дружественных» стран с организацией внутрироссийских пассажирских авиарейсов из-за угрозы дефицита самолетов у отечественных перевозчиков, передает The Moscow Times.

Минтранс ведет переговоры о привлечении авиакомпаний Казахстана к перелетам внутри России, сообщил в среду глава ведомства Роман Старовойт.

По его словам, речь идет о так называемых каботажных перевозках, когда иностранная авиакомпания осуществляет полеты между населенными пунктами другой страны. В России такое право на данный момент имеют только отечественные авиаперевозчики.

«Возможность разрешения каботажных перевозок рассматривается на фоне дефицита авиапарка», — пояснил Старовойт. Он добавил, что переговоры ведутся и с другими странами, но не стал их называть (цитаты по «Интерфаксу»).

Перед началом войны флот российских авиакомпаний насчитывал 850 самолетов, а к началу 2023 года сократился до 736 лайнеров, согласно оценкам консалтинговой компании Oliver Wyman. Из-за санкций, запретивших поставлять в Россию западные самолеты и запчасти к ним, по прогнозам OW, к 2026 году число доступных лайнеров может уменьшиться вдвое. А ускоренное «выбытие» лайнеров иностранных производителей начнется с 2025 года, поскольку им будут необходимы «капитальные ремонты», предупреждал в прошлом году президента Владимира Путина глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Заменить иностранный флот российские власти планировали собственными самолетами, запустив амбициозную программу развития авиапрома, согласно которой объемы выпуска гражданских лайнеров в стране должны были за два года выйти на рекордные с советских времен уровни — 120 единиц в год к 2026 году, 200 в год — к 2028-му и более 230 в год — в 2030-м.

Согласно программе, еще в прошлом году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в текущем — 20 машин первого типа, семь — второго, а вдобавок 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300.

В реальности российский авиапром смог выпустить два Ту-214 и один Ил-96-300, и в правительстве приняли решение радикально урезать программу. В 2025 году вместо изначально запланированных 82 самолетов теперь ожидается выпуск лишь 20 машин. План на 2026 год снижен со 120 лайнеров до 97, на 2027 год — со 180 до 140.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в сентябре предупредил, что в следующем году программу снова могут пересмотреть. «Тогда будем понимать более четкие параметры, исходя из того, что мы будем подходить к завершению всех сертификационных процедур, и будем понимать окончательно, какое количество, в какие годы, какие авиакомпании будут получать», — сказал Мантуров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com