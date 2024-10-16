Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине3
- 16.10.2024, 20:41
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Что в него вошло.
Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пакет вошли: средства ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехника и «критически важные боеприпасы».
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.
В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов.