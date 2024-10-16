закрыть
16 октября 2024, среда, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

3
  • 16.10.2024, 20:41
  • 3,022
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Джо Байден

Что в него вошло.

Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В пакет вошли: средства ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехника и «критически важные боеприпасы».

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип