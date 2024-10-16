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В Логойском районе будут продавать большие участки по смешной цене

  • 16.10.2024, 20:53
  • 1,478
В Логойском районе будут продавать большие участки по смешной цене

От 2100 рублей.

Если идея обзавестись собственным участком вас никак не отпускает, то в конце этого месяца ее как раз можно будет реализовать. 31 октября в Октябрьском сельском исполнительном комитете Логойского района состоится повторный аукцион, на котором будут искать хозяев для трех наделов земли. Участки примечательны своей площадью — от 19 до 25 соток — и ценой. Стартовать торги будут со смешных сумм (особенно если вспомнить недавние рекорды).

Все три надела находятся далековато от самого Логойска. Скорее они «прилипают» к Плещеницам. А это значит, что расстояние от МКАД до них примерно равняется 70 километрам. Не самый ближний свет, но цена… И Плещеницкое водохранилище под боком, пишет «Онлайнер».

Первый участок находится по адресу деревня Проходы, 4а. Надел имеет правильную форму и практически упирается в небольшой лес. Если правильно «посадить» дом, вид из гостиной или спален можно получить отличный. Да и в целом деревня не то чтобы густонаселенная, скорее для тех, кто любит уединение.

Площадь участка — чуть более 19 соток. Электричество подведено, другими коммуникациями надо будет заниматься самостоятельно. Дорога в деревне гравийная. Борьба за этот надел начнется с 2100 рублей. Помимо собственно суммы за участок, победителю аукциона надо будет оплатить еще 1521 рубль — это затраты на организацию и проведение аукциона. А также «погасить» стоимость рекламы в газете.

Второй надел еще больше предыдущего: без малого 25 соток. Роскошь по меркам Минского района. Найти его можно в деревне Штанюки под номером 1 В. Участок трапециевидной формы и достаточно широкий (тоже плюс). Он порядком зарос деревьями, поэтому придется расчищать, чтобы разместить дом. Рядом то ли пруд, то ли озерцо.

Электричество, к сожалению, не подведено. Дорога в деревне гравийная. Место еще более тихое и безлюдное, чем в Проходах. Нравится? Тогда имейте в виду, что торги начнутся с суммы 2600 рублей. А компенсировать организатору аукциона надо будет 1403 рубля (и стоимость размещения рекламы в СМИ).

Последний на сегодня участок расположен в деревне Котели, 3 и имеет площадь ровно 25 соток. Он почти квадратный по форме и, считай, не зарос. Вокруг — поля. И немного соседей. Однако соскучиться не дадут расположенные рядом большие деревни Заречье и Замошье.

Надел идет по формату «все включено». В деревне есть электроснабжение, водоснабжение и асфальтированная дорога! Думаете, за эти прелести много накинут к начальной цене? А вот и нет. Старт со скромных 2900 рублей. Да и компенсировать организатору аукциона надо всего 108 рублей (ну и какую-то сумму за публикацию объявления в газете).

Как сообщает Госкомимущество, принимать заявления в Октябрьском сельском исполнительном комитете будут ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) до 29.10.2024 включительно. Сам же аукцион пройдет в последний день этого месяца по адресу Логойский район, аг. Октябрь, ул. Центральная, д. 13.

Также специалисты напоминают, что покупателям участков надо будет заплатить за подключение к коммуникациям (если говорить официально: «возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку»). И приводят ориентировочные суммы для каждого объекта:

деревня Проходы: электроснабжение — 1 628,45 рубля за 1 кВт, объекты транспортной инфраструктуры — 3 710,75 рубля;

деревня Штанюки: электроснабжение — 1 628,45 рубля за 1 кВт, объекты транспортной инфраструктуры — 4 755,12 рубля;

деревня Котели: электроснабжение — 1 628,45 рубля за 1 кВт, объекты транспортной инфраструктуры — 4 781,90 рубля, объекты водоснабжения — 389,65 рубля.

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