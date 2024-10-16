В чемпионате Беларуси по хоккею очень неожиданный лидер 16.10.2024, 21:31

Всего одно поражение в 14 матчах.

В хоккейной Экстралиге (сильнейший дивизион чемпионата страны) команды провели по 14 матчей. На первом месте сюрпризно находится «Динамо-Молодечно», передает «Зеркало».

Команда из Молодечно выиграла 13 матчей. Только сегодня, 16 октября, она впервые уступила — в гостях столичной «Юности» (1:5).

«Динамо-Молодечно» лидирует с 26 очками, на втором месте идет «Юность» — 23 очка, на третьей позиции расположился «Гомель» — 20 баллов.

«Динамо-Молодечно» ни разу не завоевывало медали чемпионата страны. В прошлом сезоне нынешний лидер финишировал последним среди 12 участников турнира.

«Мне немножко страшно по городу ходить, и горожане, и болельщики ждали гораздо большего. Это не мое мнение, а мнение многих специалистов в белорусском хоккее — наша команда достаточно сильная и по именам, и по опыту, и по всему остальному. Это худший результат за всю историю существования клуба», — говорил в январе 2024 года начальник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник.

В сезоне-2024/25 в Экстралиге выступают 14 команд. В регулярном чемпионате они сыграют по 52 матча, после чего будет плей-офф. Последние три года золото выигрывал жлобинский «Металлург».

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