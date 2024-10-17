Выборы в США: какие группы избирателей поддерживают Харрис и Трампа больше всего 17.10.2024, 5:00

Социологи провели исследование с точки зрения гендерного восприятия.

Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа на 3% в опубликованном в среду Университетом Фэйрли Дикинсона опросе, который изучал то, как избиратели видят кандидатов через призму мужества и женственности. Данные опроса приводит The Hill.

Лидерство Харрис относительно Трампа в опросе, с 50% поддержки против его 47%, совпадает с ее преимуществом в 2,8% по результатам опроса The Hill/Decision Desk HQ.

С точки зрения гендерного восприятия, Трамп и Харрис, предсказуемо, воспринимаются гораздо более мужественным и женственным соответственно.

74% респондентов сказали, что Трамп имеет определенный уровень маскулинности по сравнению с 26%, которые сказали, что он не выглядит мужественным. 29% участников наделили Харрис полностью (2%), преимущественно (5%) или в определенной степени мужскими чертами (22%). 71% опрошенных сказали, что она или почти (25%) или совсем их не имеет (46%).

«Избиратели, как правило, ассоциируют мужские качества с лидерскими, поэтому женщины-кандидаты должны пытаться продемонстрировать определенные мужские качества, чтобы их воспринимали как лидеров. Когда Харрис говорит о владении оружием, например, это говорит о мужских чертах, и избиратели, кажется, воспринимают это», — отметил Дэн Кассино, профессор правительства и политики в Fairleigh Dickinson и исполнительный директор опроса.

Вице-президента поддерживают 50% среди тех, кто говорит, что она хоть немного имеет мужские черты и 54% тех, кто говорит, что она совсем их не имеет.

В то же время среди тех, кто не считает Трампа наделенным достаточной маскулинностью, его поддержка значительно падает.

«Привлекательность Трампа основана на том, что он показывает определенный тип маскулинности. Когда избиратели не воспринимают это, его поддержка резко падает даже среди республиканцев», — сказал Кассино.

Он добавил, что требования избирателей к Харрис и Трампу очень отличаются.

«Женщины-кандидатки могут восприниматься как мужественные и женственные одновременно, но для Трампа восприятие его как кандидата с женскими чертами - это катастрофа», — добавил Кассино.

68% процентов опрошенных избирателей Республиканской партии считают, что он полностью мужественен по сравнению с 14% демократов, которые оценивают его таким образом. 33% демократов утверждают, что у него «нет ничего мужского», а вот среди республиканцев так считают только 2%.

48% демократов назвали Харрис «очень женственной». Среди республиканцев такую черту кандидатки назвали всего 26%.

Согласно опросу, среди избирателей ЛГБТК Харрис имеет преимущество перед Трампом на целых 58%: 78% опрошенных поддерживают ее и только 20% - Трампа.

Braun Research проводил опрос зарегистрированных избирателей 8-14 октября. Общая выборка составила 806 зарегистрированных избирателей по всей стране. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.

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