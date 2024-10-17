Поездка на авто через границу стоила белоруске 35 тысяч долларов и 12 тысяч рублей 6 17.10.2024, 8:06

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Подробности из Ошмян.

В Ошмянах огласили приговор 64-летней женщине, которая пыталась вывезти в Литву 35 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сентябре женщина ехала на автомобиле в Литву через пункт пропуска «Каменный Лог». Чтобы не декларировать валюту, она раздала 35 тысяч долларов четырем другим пассажирам, которые ехали с ней в одном транспортном средстве.

При пересечении границы белорусские таможенники вскрыли схему и изъяли деньги. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу денежных средств в крупном размере).

Суд признал белоруску виновной и назначил ей штраф в размере 300 базовых величин (12 тысяч рублей). 35 тысяч долларов, которые обвиняемая пыталась перевезти в Литву, конфисковали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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