Израиль ликвидировал еще одного командира «Хезболлы»
- 17.10.2024, 8:09
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Операцию провели по приказу Северного командования израильской армии.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира «Хезболлы» Джалала Мустафу Харири, который возглавлял группировку в районе Кана на юге Ливана.
Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.
Операцию провели по приказу Северного командования израильской армии.
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Харири, находясь в должности командира, занимался планированием и выполнением многочисленных террористических атак на Израиль из южных районов Ливана. Вместе с ним были ликвидированы другие боевики Хезболлы, которые отвечали за артиллерийские обстрелы и запуск противотанковых ракет.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что их ликвидация стала очередным ударом по террористической организации «Хезболла».
В общем, по состоянию на вторую половину дня 16 октября, с территории Ливана было выпущено около 90 снарядов по Израилю.