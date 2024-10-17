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Израиль ликвидировал еще одного командира «Хезболлы»

  • 17.10.2024, 8:09
  • 1,416
Израиль ликвидировал еще одного командира «Хезболлы»

Операцию провели по приказу Северного командования израильской армии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира «Хезболлы» Джалала Мустафу Харири, который возглавлял группировку в районе Кана на юге Ливана.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Операцию провели по приказу Северного командования израильской армии.

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Харири, находясь в должности командира, занимался планированием и выполнением многочисленных террористических атак на Израиль из южных районов Ливана. Вместе с ним были ликвидированы другие боевики Хезболлы, которые отвечали за артиллерийские обстрелы и запуск противотанковых ракет.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что их ликвидация стала очередным ударом по террористической организации «Хезболла».

В общем, по состоянию на вторую половину дня 16 октября, с территории Ливана было выпущено около 90 снарядов по Израилю.

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