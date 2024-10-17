Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип

17.10.2024, 8:57

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Товарищ Ын на помощь не придет.

Приближается круглая дата. Война готовится отметить первую тысячу дней. Парада по такому случаю на Красной площади не будет.

Соратники, похоже, не позволят. Чтобы вождя в неловкое положение не ставить. Обещал в порыве вдохновения всем подданным Киев за три дня. А в итоге – долгое топтание на подступах к немногим взятым городам. Малочисленным, разбитым в пыль.

Даже неприметная Марьинка когда-то стала поводом для победоносного рапорта придворного маршала вождю. Какое было торжество! На весь мир. С размахом и хлопаньем знамен на ветру. А ныне – упадок и уныние. То неприметный хутор в сводках, то обломки чьей-то хаты при дороге. Такие вот итоги долгих, изматывающих штурмов. И это, если очень повезет.

Ценой немыслимых потерь. А тут еще висит над этим ужасающим путинским провалом двусмысленная бирка – «вторая армия мира».

Сами же столь очевидную нелепость и придумали. И вроде основания были когда-то для бахвальства. Так многим еще до этой войны казалось. Обидно и конфузно.

Еще продолжается эта СВО. Еще срывают голоса пропагандисты в спорах о том, кто виноват, и как всем вырваться из ловушки, в которую сами себя загнали. И тут блеснула наконец алмазной гранью креативная руководящая мысль. Для прорыва и перелома нужны солдаты. Но где их взять? И сколько потребуется времени, чтобы мобилизованных подготовить, вооружить и в бой послать? Нет такой возможности. И резерва уже нет.

Зато есть вождь. И ему давно известно, что если нет в стране чего-то военного, тем более, очень дефицитного, надо это добывать за рекой Туманной. Одолеть старый ржавый мост. Совершить все ритуальные движения по отношению к уважаемому товарищу Ким Чен Ыну. Не выкладывать сразу все карты. Завести долгую беседу о том, что лишний Аурус в хозяйстве никогда не помешает. Можно обсудить достоинства элитных марок коньяка. И перейти к сути дела, не теряя из виду в пустопорожнем трепе намеченную сумму сделки.

Нынешняя кремлевская операция по восполнению потерь в личном составе и вооружении отличалась особым изяществом и административной креативностью. Просто 14 октября вождь направил в думу для ратификации (договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР https://charter97.org/ru/news/2024/10/14/614647/), подписанный еще в июне во время судьбоносной встречи с Ыном. В этом договоре очень любопытен пункт четвертый, в котором четко обозначена нынешняя ситуация.

«В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР». Итак, этот договор был получен думой 14 октября.

И конечно же, совершенно случайно именно в этот день в далеком Пхеньяне товарищ Ын созвал большое совещание высших военных чинов и ключевых министров по поводу катастрофического события. Оказывается, с юга в столицу страны прилетел вражеский дрон и разбросал провокационные листовки. И не где-нибудь, а над дворцом вождя! Волна гнева захлестнула свободолюбивую страну. Военная элита тут же заявила, что на эти происки будет дан решительный ответ. И напрасно южнокорейская дипломатия уверяла, что там никто ни о каких дронах в эти дни и не помышлял. Вождь был непреклонен. Военные, чтобы в их решимости ни у кого сомнений не осталось, взорвали две дороги, построенные южными соседями еще в далеки дни наивных надежд на примирение.

Кремль ликовал: каков у россиян сосед за рекой Туманной! Настоящий союзник. Стойкий. Надежный. В крутой игре участвует охотно. Лишних вопросов не задает. Знает четко, что почем. Бартер ценит. Считать умеет. Значительные суммы чует за версту. Конечно, о ратификации договора в Москве вспомнили не вдруг. Да и вся эта суета и громоподобные клики пхеньянских братьев по разуму были всего лишь дымовой завесой в давно решенной сделке. Еще тогда, в июне, обо всех деталях они договорились.

Не зря же в составе 11-й десантно-штурмовой бригады российского войска почти тотчас начали формировать «особый бурятский батальон». Численностью до трех тысяч человек. Служившие даже в Советской Армии много ли встречали таких формирований? Да еще о бурятах вспомнили. С чего бы вдруг такие застенчивые фокусы? Да тут все то же – итоги сделки, камуфляж. Тем более, солдат союзника надо принимать немедленно. И сходу – в бой. Чтобы никто не успел одуматься. Однако восемнадцать ыновских бойцов исчезли сразу с места дислокации «бурятского» батальона. Пока не обнаружились. Брянские леса слишком велики.

Знает ли уже об этом происшествии товарищ Ын? А ему на все на это попросту начхать. У него иной уровень забот. Злополучные южнокорейские листки, которые померещились кому-то в пхеньянских небесах, вызвали неудержимую волну народного гнева. Полтора миллиона северокорейских студентов, рабочих и других энтузиастов с неукротимой жаждой мести двинулись без всякого зова записываться в армию. И это в то время, когда кремлевский вождь еще только размышляет, объявлять мобилизацию или повременить. Фокус с договором явно провалился. И затея с победоносной войной не удалась.

И бурятский батальон пхеньянского калибра на помощь не придет.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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