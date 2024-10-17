В Беларусь массово залетели российские «Шахеды» 17.10.2024, 9:01

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На аэродроме Барановичи в небо подняли истребитель.

В ночь на 17 октября в Беларусь массово залетали беспилотники типа «Шахед», на аэродроме Барановичи в небо подняли истребитель, сообщает «Зеркало» со ссылкой на мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

Накануне, 16 октября, стало известно, что около 19.30−20.00 четыре «Шахеда» зашли на территорию Украины. Предварительно, они залетели со стороны Беларуси. После этого ночью еще несколько дронов попали в воздушное пространство нашей страны, передает «Беларускі Гаюн» со ссылкой на украинские каналы.

Кроме того, сообщается, что в 23.34 и 23.43 в среду дроны залетели в Беларусь со стороны Черниговской области Украины и держали курс на Комарин. Позднее они покинули воздушное пространство нашей страны и улетели на Чернобыль.

Незадолго до полуночи еще два «Шахеда» залетели в Брагинский район Гомельской области, за ними на очереди были еще три.

По данным проекта, дежурный истребитель ВВС Беларуси вылетел с аэродрома Барановичи и направился на юго-восток страны.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 17 октября Украину обстреливали с территории Курской области России. Всего было сбито 22 беспилотника в разных областях страны. Сообщается о двух дронах, улетевших в Беларусь, еще 27 были «локационно потеряны».

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