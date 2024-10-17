закрыть
17 октября 2024, четверг, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Путин столкнется с большими проблемами

  • 17.10.2024, 9:23
  • 1,286
ISW: Путин столкнется с большими проблемами

Они подорвут стратегические усилия агрессора.

Текущая «теория победы» российского диктатора Владимира Путина в Украине направлена на затягивание боевых действий. Он предполагает, что его оккупационные войска могут пережить западную поддержку ВСУ и сломить их сопротивление, выиграв войну на истощение.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, Россия столкнется с серьезными среднесрочными и долгосрочными ограничениями, которые подорвут эти стратегические усилия агрессора.

Отмечается, что Кремль обязал свою армию провести годичные наступательные усилия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Они направлены на истощение Сил обороны и предотвращение накопления Киевом необходимой живой силы и материальных средств для проведения контрнаступательных операций, которые противоречат общефронтовой инициативе РФ.

«Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение общефронтовой инициативы как стратегический приоритет. Они показали себя терпимыми к затяжным наступательным операциям, которые приводят к постепенному, медленному продвижению вперед, далекому от их предполагаемых оперативных целей», – оценили в ISW намерения агрессора.

Там объяснили, что ныне российские военные пытаются устранить вызов своей инициативе на театре военных действий в Курской области РФ после украинского наступления в начале августа 2024 года, одновременно сохраняя наступательное давление на востоке Украины для достижения долгосрочных оперативных целей.

Усиленное наступление войск РФ летом 2024 года по захвату Покровска и сокращению более широкого украинского выступа на западе Донетчины, считают эксперты, достигнет кульминации в ближайшие месяцы. Хотя не исключено, что командование оккупантами продолжит привлекать их к общим стратегическим усилиям по сохранению инициативы на передовой и истощению ВСУ далеко за пределами этой точки оперативной кульминации, независимо от состояния своей боеспособности.

«Эта «теория победы» Путина основана на проведении ВС РФ последовательных наступлений в течение неопределенного времени, но такие изнурительные атаки значительно ослабят имеющуюся у России человеческую силу и материальные средства. Так что российским войскам придется снизить темп наступления, по крайней мере, на отдельных участках фронта, что предоставит ВСУ возможности оспорить и, возможно, перехватить инициативу на поле боя в этих районах», – выразили убеждение аналитики ISW.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов