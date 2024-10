ISW: Путин столкнется с большими проблемами 17.10.2024, 9:23

Они подорвут стратегические усилия агрессора.

Текущая «теория победы» российского диктатора Владимира Путина в Украине направлена на затягивание боевых действий. Он предполагает, что его оккупационные войска могут пережить западную поддержку ВСУ и сломить их сопротивление, выиграв войну на истощение.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, Россия столкнется с серьезными среднесрочными и долгосрочными ограничениями, которые подорвут эти стратегические усилия агрессора.

Отмечается, что Кремль обязал свою армию провести годичные наступательные усилия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Они направлены на истощение Сил обороны и предотвращение накопления Киевом необходимой живой силы и материальных средств для проведения контрнаступательных операций, которые противоречат общефронтовой инициативе РФ.

«Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение общефронтовой инициативы как стратегический приоритет. Они показали себя терпимыми к затяжным наступательным операциям, которые приводят к постепенному, медленному продвижению вперед, далекому от их предполагаемых оперативных целей», – оценили в ISW намерения агрессора.

Там объяснили, что ныне российские военные пытаются устранить вызов своей инициативе на театре военных действий в Курской области РФ после украинского наступления в начале августа 2024 года, одновременно сохраняя наступательное давление на востоке Украины для достижения долгосрочных оперативных целей.

Усиленное наступление войск РФ летом 2024 года по захвату Покровска и сокращению более широкого украинского выступа на западе Донетчины, считают эксперты, достигнет кульминации в ближайшие месяцы. Хотя не исключено, что командование оккупантами продолжит привлекать их к общим стратегическим усилиям по сохранению инициативы на передовой и истощению ВСУ далеко за пределами этой точки оперативной кульминации, независимо от состояния своей боеспособности.

«Эта «теория победы» Путина основана на проведении ВС РФ последовательных наступлений в течение неопределенного времени, но такие изнурительные атаки значительно ослабят имеющуюся у России человеческую силу и материальные средства. Так что российским войскам придется снизить темп наступления, по крайней мере, на отдельных участках фронта, что предоставит ВСУ возможности оспорить и, возможно, перехватить инициативу на поле боя в этих районах», – выразили убеждение аналитики ISW.

