Раскрыты шокирующие потери РФ в танках 17.10.2024, 9:32

Генштаб ВСУ назвал цифру с начала войны.

За последние сутки с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков. А потери боевых бронированных машин с начала полномасштабной войны превысили 18 тысяч единиц.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 674 270 (+1420) человек ликвидировано;

танков - 9014 (+17) ед;

боевых бронированных машин - 18 002 (+33) ед;

артиллерийских систем - 19 510 (+51) ед;

РСЗО - 1232 (+1) ед;

средства ПВО - 978 ед;

самолетов - 369 ед;

вертолетов - 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 104 (+54) ед;

крылатых ракет - 2620 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 26 815 (+83) ед;

специальной техники - 3446 (+5) ед.

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