Раскрыты шокирующие потери РФ в танках
- 17.10.2024, 9:32
Генштаб ВСУ назвал цифру с начала войны.
За последние сутки с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков. А потери боевых бронированных машин с начала полномасштабной войны превысили 18 тысяч единиц.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 674 270 (+1420) человек ликвидировано;
танков - 9014 (+17) ед;
боевых бронированных машин - 18 002 (+33) ед;
артиллерийских систем - 19 510 (+51) ед;
РСЗО - 1232 (+1) ед;
средства ПВО - 978 ед;
самолетов - 369 ед;
вертолетов - 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 104 (+54) ед;
крылатых ракет - 2620 ед;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок - 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 26 815 (+83) ед;
специальной техники - 3446 (+5) ед.