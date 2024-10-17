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«Публиковать нельзя»: раскрыты детали о секретных дополнениях к плану победы Зеленского

  • 17.10.2024, 9:54
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«Публиковать нельзя»: раскрыты детали о секретных дополнениях к плану победы Зеленского

Они касаются и компоненты безопасности, и экономической.

Информация из секретных дополнений к плану победы президента Украины Владимира Зеленского доведена до ближайших партнеров. Но публиковать ее нельзя.

Об этом в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина рассказала нардеп, заместитель главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

«Действительно есть три приложения. Они касаются и компоненты безопасности, и экономической. Очевидно, что их не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы Россия все это исследовала, они, уверена, пытаются сейчас узнать детали, но точно это не нужно публиковать», - сказала она.

По словам нардепа, секретная часть доведена до ближайших партнеров, от которых это зависит.

«То есть мы передаем эти детали тем странам, которые производят оружие, если в случае оборонного пакета. Или же те, кто могли бы стать нашими партнерами в экономическом плане, в том числе по поводу полезных ископаемых», - констатировала Кравчук.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октяюбря. Там он представил план победы Украины на войне с РФ.

По словам Зеленского, план победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Выступая перед нардепами, Зеленский заявил, что если начать двигаться по плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позже, чем в следующем году.

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