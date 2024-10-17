«С валютной карты списали больше, чем стоили авиабилеты»6
- 17.10.2024, 10:52
Белорус завел карту в российских рублях и столкнулся с необычной проблемой.
Ситуация: клиент банка специально открыл карту в российских рублях, чтобы в этой же валюте заплатить за авиабилеты. Это казалось логичным решением, пока на карте не образовалась задолженность. Если валюта счета и валюта покупки совпадают, разве могут списать больше? Оказывается, да. Почему так происходит и что можно сделать.
Что случилось
— Мне нужно было купить билеты авиакомпании «Аэрофлот». Поскольку российские банки под санкциями, оплата могла быть произведена только картами, выпущенными в РФ, или картами, работающими в платежной системе «Мир», — описывает читатель Onlíner.
В качестве решения он открыл виртуальную карту «Белкарт-Премиум» в российских рублях (RUB) от «БНБ-Банка» и обменял нужную сумму на российские рубли. Открытие карты стоило 9,9 рубля.
— После оплаты билетов я благополучно забыл о карте, но через несколько дней обнаружил на ней задолженность.
Мужчина обратился в службу поддержки, там дали такой ответ:
«Возникает курсовая разница. После смены процессингового центра изменился процесс конвертации при совершении оплаты. Теперь при совершении операций по карте „Белкарт“ в RUB валюта транзакции — RUB, блокировка суммы происходит без конвертации. А отражение по счету обрабатывается в два этапа конверсии:
1) сначала полученная при оплате сумма в RUB конвертируется в BYN по курсу российского рубля, указанному на сайте платежной системы „Белкарт“;
2) а затем сумма в BYN конвертируется в RUB по курсу банка, установленному для операций с карточками, на дату и время отражения операции по счету».
Если коротко: несмотря на одинаковую валюту счета и покупки, сначала сумма в российских рублях конвертируется в белорусские, а потом сумма в белорусских рублях переводится в российские.
В цифрах это выглядит так, если перевести в белорусские рубли: билеты стоили примерно 1474 рубля, списали где-то на 64 рубля больше. В таких ситуациях потенциальные потери предсказать невозможно: курсы меняются, и какими они будут в момент конвертации — никто не знает.
— Меня возмущает, что я заплатил за выпуск карты, которая в данной ситуации оказалась не только бесполезной, но и привела к двойной конверсии вместо одной, если бы я изначально выбрал карту в белорусских рублях, — говорит мужчина.
Клиент утверждает, что, когда сталкивался с проблемами при выпуске этой карты и общался с поддержкой, никто не предупредил его о возможных сложностях и двойной конверсии.
— Банки должны предоставлять более точную информацию о своих продуктах, особенно когда такие нюансы могут обернуться финансовыми потерями для клиента.
Что говорят в банке
Журналисты обратились в «БНБ-Банк» и задали несколько вопросов.
1. Действительно ли после смены процессингового центра изменился процесс конвертации при расчете картами в российских рублях?
2. Как в таких случаях лучше действовать клиентам, если нужно сделать оплату в российских рублях?
3. Со слов клиента, при оформлении карты ему не сообщили о двойной конвертации. Где клиенты могут ознакомиться с этой информацией, как банк информирует об этом?
В «БНБ-Банке» пояснили, что валюта расчета платежной системы «Белкарт» с белорусскими банками — это всегда белорусский рубль.
Поэтому при расчете карточкой «Белкарт» в российских рублях за товары или услуги в этой же валюте происходит конвертация через белорусский рубль.
— В консультации клиенту все рассказали верно: сначала сумма «блокируется» на его счете в сумме операции, а уже финально отражается с учетом описанной выше конверсии.
Принцип процесса никак не изменился, при этом мы заблаговременно предупреждали клиентов об изменениях в расчетах по карточкам платежной системы «Белкарт». Эти изменения детально описаны в Правилах обслуживания физических лиц в «БНБ-Банке».
Хотя банковская карточка — это привычный продукт, внутри она организована достаточно сложно, комментируют в банке.
— И одна из самых сложных групп процессов — это совершение международных транзакций, включая операции в иностранных валютах. У разных платежных систем они свои и имеют собственную специфику.
Таких нюансов действительно очень много, но они важны, если клиент планирует рассчитываться за границей или у иностранных продавцов.
Именно поэтому на сайте «БНБ-Банка» в разделе с информацией для каждой из карточек мы разместили ряд памяток для клиентов: правила обслуживания физических лиц, лимиты по суммам операций, описание процесса конвертации и другие. Они помогают принять решение при выборе карты, которая соответствует потребностям и планам клиентов.
И что делать?
— В случае, описанном клиентом, действительно чуть более выгодно было бы рассчитаться карточкой «Белкарт» в белорусских рублях — конверсия применилась бы единожды, — отметили в «БНБ-Банке».