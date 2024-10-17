100-летний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис

100-летний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис4
- 17.10.2024, 11:25
- 1,170
Политик заявил, что очень хотел это сделать.
Президент США в 1977-1981 годах Джими Картер, которому недавно исполнилось 100 лет, досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
Об этом пишет The New York Times.
В материале говорится, что семья 39-го президента, который с февраля 2023 года находится в хосписе, сообщила, что он очень хотел отдать свой голос за Харрис.
Внук бывшего президента, Джейсон Картер рассказал, что бюллетень его дедушки опустили в ящик для голосования в здании суда в городе Америкус штата Джорджия.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.