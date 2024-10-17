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Недалеко от границы с Литвой сгорела фура

  • 17.10.2024, 11:40
Недалеко от границы с Литвой сгорела фура

Спасти грузовик не удалось.

В четверг, 16 октября, недалеко от границы с Литвой сгорела фура, сообщили в МЧС.

Спасателей вызвали в агрогородок Каменный Лог рано утром. Здесь полыхал тягач с полурицепом.

«Когда работники МЧС прибыли к месту пожара, транспортное средство было полностью охвачено огнем. Спасатели ликвидировали возгорание, однако спасти грузовик не удалось, огонь полностью его уничтожил», — рассказали в МЧС.

Вероятной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.

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