Недалеко от границы с Литвой сгорела фура
- 17.10.2024, 11:40
Спасти грузовик не удалось.
В четверг, 16 октября, недалеко от границы с Литвой сгорела фура, сообщили в МЧС.
Спасателей вызвали в агрогородок Каменный Лог рано утром. Здесь полыхал тягач с полурицепом.
«Когда работники МЧС прибыли к месту пожара, транспортное средство было полностью охвачено огнем. Спасатели ликвидировали возгорание, однако спасти грузовик не удалось, огонь полностью его уничтожил», — рассказали в МЧС.
Вероятной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.