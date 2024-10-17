Силовики задержали гражданина Израиля за комментарии о Лукашенко
- 17.10.2024, 11:55
- 6,672
За мужчиной пришла целая группа захвата.
Приближенный к силовикам телеграм-канал сообщил о задержании гражданина Израиля. Поводом стали 18 комментариев о Лукашенко и секретаре Совбеза.
В задержании мужчины принимали участие как минимум шесть силовиков в полном обмундировании. Вместе с задержанным из квартиры вывели еще одного человека.
На видео мужчина говорит, что в 1997 году получил гражданство Израиля. А в 2020 году написал 18 негативных комментариев в адрес Лукашенко и секретаря Совбеза (во время протестов 2020 года этот пост занимали Андрей Равков и Валерий Вакульчик, затем должность занял Александр Вольфович). Судя по скриншотам, свой телеграм-аккаунт мужчина удалил.
На видео силовиков мужчина говорит, что гражданства Беларуси у него нет.