Российских военных начали обучать пользоваться северокорейскими САУ 3 17.10.2024, 12:51

1,718

Произошла утечка информации из военного училища в Саратове.

Российские военные начали обучение и подготовку на северокорейских самоходных артиллерийских установках. Об этом сообщило украинское партизанское движение «АТЕШ».

«Агент движения «АТЕШ» из состава ВС РФ сообщает, что в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках», — говорится в сообщении.

По мнению партизан, это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжелое вооружение.

Кроме того, как отметили в «АТЕШ», это свидетельствует о растущей роли КНДР в войне России против Украины.

«Мы продолжим фиксировать военную активность оккупантов, а также их сумасшедших союзников. Вся информация будет оперативно передана Силам обороны Украины, а также использована в наших операциях», — отметили в «АТЕШ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com