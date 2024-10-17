Российских военных начали обучать пользоваться северокорейскими САУ

Российских военных начали обучать пользоваться северокорейскими САУ3
- 17.10.2024, 12:51
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Произошла утечка информации из военного училища в Саратове.
Российские военные начали обучение и подготовку на северокорейских самоходных артиллерийских установках. Об этом сообщило украинское партизанское движение «АТЕШ».
«Агент движения «АТЕШ» из состава ВС РФ сообщает, что в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках», — говорится в сообщении.
По мнению партизан, это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжелое вооружение.
Кроме того, как отметили в «АТЕШ», это свидетельствует о растущей роли КНДР в войне России против Украины.
«Мы продолжим фиксировать военную активность оккупантов, а также их сумасшедших союзников. Вся информация будет оперативно передана Силам обороны Украины, а также использована в наших операциях», — отметили в «АТЕШ».