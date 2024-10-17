В Могилевской области за долги продают фонтан

В Могилевской области за долги продают фонтан2
- 17.10.2024, 12:55
Начальная цена лота — 960 рублей.
В Беларуси на аукционе появились новые необычные лоты. На этот раз в продаже фонтан и объекты благоустройства из городского поселка Круглое. Подробности о лоте можно найти на сайте «Белюробеспечение».
Фонтан расположе по адресу: улица Терновского, 5, на земельном участке площадью 0,58 га, который находится в аренде. Лот выставлен на торги Главным управлением юстиции Могилевского облисполкома. Собственником фонтана является «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266».
Стартовая цена лота составляет 960 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости, что составляет 96 рублей. Регистрация участников завершится 28 октября в 16:00, а сам аукцион состоится 29 октября.