закрыть
17 октября 2024, четверг, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области за долги продают фонтан

2
  • 17.10.2024, 12:55
В Могилевской области за долги продают фонтан
Фото: e-auction.by

Начальная цена лота — 960 рублей.

В Беларуси на аукционе появились новые необычные лоты. На этот раз в продаже фонтан и объекты благоустройства из городского поселка Круглое. Подробности о лоте можно найти на сайте «Белюробеспечение».

Фонтан расположе по адресу: улица Терновского, 5, на земельном участке площадью 0,58 га, который находится в аренде. Лот выставлен на торги Главным управлением юстиции Могилевского облисполкома. Собственником фонтана является «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266».

Стартовая цена лота составляет 960 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости, что составляет 96 рублей. Регистрация участников завершится 28 октября в 16:00, а сам аукцион состоится 29 октября.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов