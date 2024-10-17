«Этот план радикально ставит вопрос перед Западом» 5 17.10.2024, 13:57

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Владимир Зеленский

С чем Зеленский едет в Брюссель.

Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы перед Верховной Радой. Сегодня он летит в Брюссель, где представит его на заседании Европейского совета.

Насколько этот план реален? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— В том виде, в котором он сформулирован, его реализация зависит от партнеров Украины. От наличия или отсутствия у них соответствующей политической воли. Пока нельзя сказать, что эта политическая воля заметна, но радикальная постановка вопроса радикально открывает дополнительные возможности для того, чтобы какой-то прогресс в этом направлении наметился.

— Почему Зеленский представил план именно сейчас ?

— Это связано не только с политическими процессами в США и Европе. Есть важный фактор, о котором не так давно говорил и президент Украины — это вступление в войну КНДР на стороне России.

Речь идет не только о поставках боеприпасов или ракет, но и непосредственном участии военного контингента. Это существенно меняет характер войны, поскольку переводит ее в формат, когда Украина — против «оси зла».

Вступление в войну КНДР, пускай даже контингент по началу будет минимален, это пример того, что в Белом доме любят называть эскалацией. Ответ на нее должен быть симметричный.

Если такого ответа не будет, то все в мире воспримут это как разрешение на дальнейшую эскалацию в неограниченных масштабах. Куда это всех нас приведет — непонятно. Возможно, к вступлению в войну Китая.

Длительное время на Западе пытались это все представить как некий локальный конфликт, но сейчас ситуация выглядит таким образом, что это глобальный конфликт. Ответы же на глобальные вызовы тоже должны быть глобальными.

План победы Зеленского — это формат коммуникации Украины с Западом. Причем, как с политической элитой, так и с обществом.

Здесь я бы хотел обратить внимание на 4-ый и 5-ый пункты плана, которые, как я вижу, не очень обсуждаются, но на самом деле они очень важны.

4-ый пункт говорит о том, что в Украине очень много ресурсов природного происхождения. Наиболее важные — литий, уран. Мы говорим о том, что эти ресурсы могут расходоваться или на демократический мир, или, если «ось зла» их захватит, они будут работать на усиление ее военного и экономического потенциала. Чтобы потом обратить их, например, против тех же американцев.

Или же, повторюсь, ресурсы могут работать на цивилизованный мир. Для этого он должен сделать соответствующий выбор.

5-ый пункт касается того, что у Украины есть опыт противодействия современным военным угрозам, и она готова этим опытом делиться. Более того, участвовать в соответствующих военных операциях, которые будет проводить цивилизованный мир. Но для этого он должен признать Украину своей частью и оказывать ей поддержку.

— Первый пункт — приглашение Украины в НАТО. Как это может выглядеть сегодня?

— Украина не претендует на то, чтобы получать некую помощь, скажем, даром. Мы готовы за эту помощь предоставить вполне конкретные бенефиты для Запада, но он должен вызреть для принятия определенных политических решений. Одним из них является приглашение Украины в НАТО.

При этом приглашение в НАТО не означает мгновенного членства. Честно говоря, вопрос о членстве, скорее всего, растянется на неизвестно какой период и будет зависеть от многих обстоятельств. Но приглашение в НАТО уже будет индикатором того, что Запад признает Украину своей частью и подает соответствующие сигналы и России, и Китаю.

Сигналы о том, что все серьезно, не получится просто нахрапом захватить часть Европы для того, чтобы затем использовать ее как базу для дальнейшей политической экспансии.

Это месседж для политических элит Запада. А они, как мы знаем, с одной стороны — трусливые, с другой — непоследовательные, с третьей — мечтают договориться с Россией, а с четвертой — боятся принимать решения. Но это месседж и для общества, поскольку все страны демократические, а от мнения общества очень многое зависит.

Соответственно, план победы Зеленского — это и апелляция к обществу, мол, чего хочет общество Запада. Хочет ли оно поддержать Украину сейчас, ценой сравнительно небольшого риска и ресурсов, или потом получить против себя намного более серьезную угрозу со стороны «оси зла», которая объединится, укрепится, получит дополнительные ресурсы и будет еще сильнее угрожать тому же самому Западу.

Этот план радикально ставит вопрос перед Западом: хотят они победы Украины или нет. Понятно, что они не скажут: мы не хотим. Тогда они или принимают этот план, или предлагают какой-то другой, который может привести к подобному результату, но какими-то другими действиями.

Подчеркну, что со стороны Запада никогда никаких планов не было. Это всегда было предметом критики, например, со стороны оппозиции.

Так республиканцы критикуют демократов и администрацию Джо Байдена, мол, вы поддерживаете Украину, а плана у вас нет. Они даже внесли соответствующую норму в закон о выделении средства для Украины. Администрация Белого дома в определенный срок должна была предоставить этот план. Она же затянула все сроки, по итогу какой-то план предоставила в Конгресс, но мы не знаем, какие там конкретно нормы содержатся.

Они избегают плана. План поддерживать Украину столько, сколько нужно, но кому нужно, как нужно, какой результат будет — непонятно. Они избегают конкретики. Своего плана победы у них нет и не будет, но Запад не может сказать, что украинский план победы не поддерживают, потому что тогда получается, что они против победы Украины, а это в электоральном плане они объяснить не смогут.

Поэтому мы уже видим первую реакцию на план со стороны западных партнеров Украины. В США заявили, что в целом план очень хороший, но там есть отдельные нюансы, которые нужно обсудить.

На самом же деле мы видим, что это элементы дипломатической работы, процесса и, очевидно, что все эти пункты в ближайшее время выполнены не будут. Но постановка вопроса радикальным образом, так или иначе, не может не повлиять на позицию западных партнеров. Увидим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, но рано или поздно им придется признать вступление КНДР в войну и отреагировать на это. Даже для того, чтобы банально показать Китаю, что это все не игрушки.

Логичным ответом на вступление КНДР могло быть или направление контингента какой-либо армии (хотя бы небольшого подразделения французского Иностранного легиона), или другой симметричный ответ.

Если же китайцы такого ответа не увидят, то это очень плохо для всех закончится.

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