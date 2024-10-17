Британия ввела крупнейший пакет санкций против теневого флота России 1 17.10.2024, 14:22

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Ожидается, что «Газпром» зафиксирует убыток в размере 6,9 млрд долларов.

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций, направленном против теневого флота нефтяных танкеров, России.

Новые ограничения затронут 18 судов, что увеличит общее количество заблокированных танкеров до 43.

Об этом сообщает на пресс-служба правительства Британии.

Танкерам будет запрещен доступ в британские порты и использование ключевых морских услуг страны. Этот шаг направлен на борьбу с попытками теневого флота обходить санкции и представляет собой реакцию на угрозы безопасности и экологические риски, связанные с нарушением стандартов эксплуатации судов.

Эти действия являются частью глобальной инициативы по борьбе с рисками, которые несет теневой флот. Великобритания тесно сотрудничает с США, Канадой, ЕС и 44 европейскими странами в этой области.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми отметил, что эти санкции наносят серьезный удар по финансовым поступлениям России. Только за последний год нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями, перевезли нефти на сумму около 4,9 млрд долларов, что значительно подпитывало российскую военную машину.

Лэмми также подчеркнул, что крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» вынуждена прибегать к изменению имен и грузов своих судов в попытке обойти санкции.

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении четырех танкеров сжиженного природного газа и российской газовой компании АО «Русгаздобыча». Эти меры нацелены на дальнейшее ослабление российской газовой отрасли, которая уже понесла серьезные убытки в 2023 году.

Ожидается, что «Газпром» зафиксирует убыток в размере 6,9 млрд долларов - это первый отрицательный финансовый результат компании за более чем 20 лет.

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