Россия массово фальсифицирует экономическую статистику 17.10.2024, 15:34

Санкции работают.

Заявления российских властей о том, что экономика справилась с западными санкциями и бурно растет, несмотря на отключение банков от SWIFT и ограничения на поставку товаров и технологий, могут быть пропагандой и ложью, считают эксперты Стокгольмского института экономики переходного периода при Стокгольмской школе экономики (NIER), пишет The Moscow Times.

Согласно статистике Росстата, в 2022 году российский ВВП просел на 1,2% (в 6 раз меньше, чем прогнозировало правительство в начале войны), после чего сразу же перешел к росту — на 3,6% в прошлом году и 4,6% за первую половину 2024-го.

Однако радужные цифры превращаются в прах, если допустить, что российские власти занижают ключевой экономический параметр — уровень инфляции, следует из подсчетов шведских экономистов.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в 2022 году вырос на 11,9%, в 2023-м — на 7,4%, за январь–сентябрь 2024-го — на 5,8%. Суммарно — 27,1% с начала войны.

Однако альтернативные метрики инфляции дают цифры в разы выше, отмечают в NIER. Так, индекс цен на повседневные товары (FMCG), который рассчитывает «Ромир» на основе реальной корзины потребления россиян, подскочил на 33,4% в первый год войны, 23,2% — во второй и еще 13,7% за 9 месяцев 2024 года. В сумме — на 87%.

Если скорректировть рост ВВП России не на официальную инфляцию, а на данные «Ромира», то рост на 3,6% в прошлом году превращается в спад на 8,7%, подсчитали в NIER.

Экономисты использовали также еще три альтернативные модели оценки российской экономики, и ни одна из не показала роста. ВВП, рассчитанный на основе рублевой цены нефти, в прошлом году упал на 1,9%, на основе долларовой цены — на 8,2%, а модель корреляции с ВВП США показала обвал на 10,9%.

Еще одним косвенным подтверждением того, что официальный уровень инфляции в России занижен, является политика Центрального банка, считают в NIER. С середины 2023 года ЦБ семь раз повышал ключевую ставку, довел ее до 19% годовых и планирует снова поднять ее на октябрьском заседании — до 20%. Банки готовятся к ставке 21%, которой в России не было даже в кризисные времена ни разу за последние два десятилетия.

Уже сейчас ставка превышает уровень официальной инфляции (8,6%) более чем на 10 процентных пунктов. А такого в России не было с начала 2000-х годов. При этом инфляция от Росстата сейчас почти такая же, как была в декабре 2021 года (8,4%). Но тогда ЦБ держал ставку на уровне 8,5%. «Это ставит под сомнение либо последние цифры по инфляции, либо компетентность ЦБ», — говорится в докладе NIER.

Точку зрения шведских экономистов разделяет Сергей Гуриев, декан Лондонской школы бизнеса. «Весьма вероятно, что инфляция в России значительно выше, чем мы думаем», — заявил он, выступая в Центре Дейвис по изучению России и Евразии Гарвардского университета.

Гуриев также обращает внимание на то, что цены на товары FMCG, по данным «Ромира», растут куда быстрее, чем в отчетах Росстата, а ставка Центрального банка никак не соответствует официальным инфляционным цифрам.

Например, в США реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) составляет 3%, российский же уровень — 10% — «огромный», констатирует Гуриев. Если бы инфляция держалась около 12–15%, то ставка ЦБ на уровне 19% имела бы смысл, полагает он.

Даже если отбросить возможные манипуляции с ценами, можно ли считать ростом экономики накачку оборонных заводов триллионами рублей на производство оружия? Танки и бомбы, которые сходят с конвейера ВПК, отправляются в Украину, где незамедлительно взрываются или сгорают, не добавляя стране ни товаров, ни услуг. А брошенные на фронт люди умирают или становятся калеками, навсегда покидая рабочую силу экономики.

Дополнительные вливания в ВПК в России из-за войны достигают 3% ВВП, но по сути «это просто печатание денег», аргументирует Гуриев: «Это производство не вносит никакого вклада в национальную экономику».

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