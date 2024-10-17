Украинский F-16 сбил российский Су-34: появились подробности

Украинский F-16 сбил российский Су-34: появились подробности4
- 17.10.2024, 15:57
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Экипаж погиб.
Российские источники подтверждают информацию о российском истребителе-бомбардировщике Су-34 ВКС РФ, который был сбит 12 октября. Ранее сообщалось, что его сбил украинский истребитель F-16.
Близкий к российским спецслужбам Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил подробности о крушении самолета, экипаж которого погиб.
Фото одного из пилотов было опубликовано. Согласно поступающей информации, самолет относился к 277-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку (военная часть 77983, Хабаровский край). Оба пилота в результате крушения погибли.
Экипаж: командир Назаров Антон Леонидович (на фото), старший лейтенант, выпускник КВВАУЛ (2019);
штурман Белозеров Александр Евгеньевич, капитан.