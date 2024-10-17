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Роналду обошел Месси по доходам в рейтинге Forbes

  • 17.10.2024, 18:00
Роналду обошел Месси по доходам в рейтинге Forbes
Криштиану Роналду

Второй раз подряд.

Португалец Криштиану Роналду второй раз подряд и шестой раз за десять лет возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.

В этом году 39-летний форвард саудовского «Ан-Насра» должен заработать рекордные для футбола $285 млн, из которых $220 млн на поле и $65 млн вне его. С 1990 года только боксер Флойд Мейвезер смог один раз превзойти эту сумму.

В этом сезоне футболисты из топ-10 рейтинга заработают в общей сложности рекордные $983 млн (+2% по сравнению с прошлым годом), причем большая часть этой суммы достанется игрокам из чемпионата Саудовской Аравии.

Топ-10 футболистов мира по доходам:

1. Криштиану Роналду («Ан-Наср») — $285 млн;

2. Лионель Месси («Интер Майами») — $135 млн;

3. Неймар («Аль-Хиляль») — $110 млн;

4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — $104 млн;

5. Килиан Мбаппе («Реал») — $90 млн;

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $60 млн;

7. Винисиус Жуниор («Реал») — $55 млн;

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $53 млн;

9. Садио Мане («Ан-Наср») — $52 млн;

10. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — $39 млн.

Месси лидировал в рейтинге в 2018–2020 годах, а в 2022-м первое место занимал Мбаппе.

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