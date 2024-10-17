закрыть
17 октября 2024, четверг, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия передаст Украине шесть F-16

  • 17.10.2024, 18:02
Норвегия передаст Украине шесть F-16

В ближайшее время.

Украина получит от Норвегии истребители F-16. Шесть самолетов доставят в ближайшее время.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Умеров рассказал, что во время заседания Совета Украина-НАТО провел переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Украинский чиновник поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.

Министры во время переговоров обсуждали текущую ситуацию на фронте и потребности Украины, в том числе в сфере дальнобойного оружия. Также были достигнуты конкретные договоренности насчет усиления украинской противовоздушной обороны.

«Отдельный фокус — авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время», - отметил Умеров.

Также, по словам главы украинского Минобороны, он обсудил с норвежским коллегой развитие украинской оборонной промышленности. В частности, Умеров пригласил Норвегию присоединиться к прямому финансированию украинских оборонных предприятий, как это уже сделала Дания.

При этом министр обороны Украины предложил Норвегии обучить и обеспечить техникой одну бригаду ВСУ. Сейчас такую инициативу осуществляет Франция.

К слову, Норвегия анонсировала передачу Украине шести самолетов F-16 в июле. Тогда премьер-министр страны Йонас Гар Стере заверял, что поставки начнутся в этом году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов