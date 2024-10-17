закрыть
17 октября 2024, четверг, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов вглубь России

  • 17.10.2024, 19:01
Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов вглубь России

Об этом сообщил министр обороны страны.

Украина может наносить удары вглубь российской территории с помощью переданных ей истребителей F-16 от Нидерландов, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс на заседании в НАТО. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Мы поставили первую партию F-16. Сейчас она находится в воздушном пространстве Украины. И мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — отметил Брекелманс.

Министр добавил, что речь идет о том, чтобы использовать F-16 только на границе с Россией или в 100 км от границы. «Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может потребоваться для перехвата ракет или для поражения, например, аэродромов в России, то есть для военных целей», — пояснил он.

Военные и представители власти Нидерландов неоднократно заявляли о разрешении Украине использовать переданные F-16 над Россией. В августе командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм сказал, что на использование истребителей не наложено никаких ограничений при условии соблюдения законов войны.

6 октября Брекелманс сообщил, что первые истребители F-16, обещанные Украине Нидерландами, поставлены и развернуты. Всего Амстердам должен направить Киеву 24 самолета. Министр не рассказал, сколько уже есть у Украины, но отметил, что «в ближайшие месяцы, до начала следующего года», в страну прибудут еще F-16.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов