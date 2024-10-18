закрыть
18 октября 2024, пятница, 0:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО анонсировал помощь Украине на 40 млрд евро

  • 18.10.2024, 0:00
Генсек НАТО анонсировал помощь Украине на 40 млрд евро
Марк Рютте

Союзники по НАТО в этом году уже предоставили Киеву помощь на 20,9 млрд евро.

Союзники по НАТО уверенно продвигаются на пути выполнения финансовых обязательств по выделению Украине военной помощи на сумму 40 миллиардов евро, поскольку только в первой половине текущего года они предоставили Украине такую помощь на сумму 20,9 миллиарда евро.

Об этом в Брюсселе во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает «Укринформ».

«Важно, что мы продолжаем доставлять военную поддержку для Украины. Я хочу объявить: союзники хорошо продвинулись на пути выполнения финансовых обязательств, взятых в Вашингтоне. Военная помощь на 20,9 миллиарда евро была доставлена в первой половине этого года, поэтому мы на пути к выделению 40 миллиардов. НАТО продолжает работать с Украиной и продвигать ее ближе к Альянсу», - сказал руководитель НАТО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов