Генсек НАТО анонсировал помощь Украине на 40 млрд евро 18.10.2024, 0:00

Марк Рютте

Союзники по НАТО в этом году уже предоставили Киеву помощь на 20,9 млрд евро.

Союзники по НАТО уверенно продвигаются на пути выполнения финансовых обязательств по выделению Украине военной помощи на сумму 40 миллиардов евро, поскольку только в первой половине текущего года они предоставили Украине такую помощь на сумму 20,9 миллиарда евро.

Об этом в Брюсселе во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает «Укринформ».

«Важно, что мы продолжаем доставлять военную поддержку для Украины. Я хочу объявить: союзники хорошо продвинулись на пути выполнения финансовых обязательств, взятых в Вашингтоне. Военная помощь на 20,9 миллиарда евро была доставлена в первой половине этого года, поэтому мы на пути к выделению 40 миллиардов. НАТО продолжает работать с Украиной и продвигать ее ближе к Альянсу», - сказал руководитель НАТО.

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