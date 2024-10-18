В ГУР раскрыли детали спецоперации в Харьковской области, где уничтожили почти полк оккупантов 18.10.2024, 5:06

Десятки россиян попали в плен.

Военнослужащий спецподразделения ГУР МО Украины Артан, разведчик с позывным Маршал поделился подробностями успешной операции вблизи села Липцы Харьковской области, где было освобождено 400 гектаров лесного массива.

Об этом в четверг, 17 октября, разведчик сообщил в эфире телеканала Киев, сообщает ГУР МО.

В результате операции было уничтожено почти полк российских оккупантов.

«Поскольку у нас подразделение активных действий, нашей задачей были прежде всего штурмовые действия, а также сбор информации о противнике, разведка обстановки, выявление слабых мест врага», — рассказал Маршал.

Задачу выполнили подразделения ГУР МО Украины Артан, Кraken, Международный легион и Русский добровольческий корпус.

Он подчеркнул, что слаженная работа всех подразделений и артиллерийская поддержка стали ключевыми для успеха операции. Во время миссии бойцы ГУР взяли в плен российских оккупантов.

«Я непосредственно участвовал, когда мы брали их в плен. […] Мы им всегда предлагаем сдаваться. Если выходят, то все хорошо: мы их сопровождаем и в дальнейшем они пополняют наш обменный фонд», — добавил разведчик.

Начальник отделения планирования 13 бригады Нацгвардии Хартия Антон Баев в эфире Суспільне. Студия сообщил, что в плен взяли 20−30 российских военных.

«За всю эту большую операцию, я думаю, в целом их взяли более 20, а, может, и 30. Это бойцы разного класса. Это и просто мобилизованные без какой-то мощной подготовки. Это были и военные с очень большим опытом. Мы ловили и вагнеровцев, которые были еще в Бахмуте. Очень разный контингент», — сказал Баев.

Маршал также добавил, что у россиян не было масштабных фортификаций, зато несколько блиндажей.

16 октября ГУР сообщило, что подразделения Главного управления разведки осуществили успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

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