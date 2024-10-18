закрыть
18 октября 2024, пятница, 8:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ опубликовал подробности ликвидации главаря ХАМАС

  • 18.10.2024, 7:56
  • 4,334
ЦАХАЛ опубликовал подробности ликвидации главаря ХАМАС

Операция по ликвидации прошла в городе Рафах.

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхью Синвара. По данным ЦАХАЛа, операция прошла в городе Рафах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ и служба безопасности ШАБАК несколько месяцев работали над сбором разведывательных данных и устранением Синвара, отметили в вооруженных силах Израиля.

«Израиль будет продолжать преследовать и уничтожать всех, кто угрожает гражданам Государства Израиль. Мы не остановимся, пока не поймаем всех террористов», - сказал глава Генштаба Харзи Халеви.

17 октября министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло «получило тяжелый удар». Однако, стоящая перед Израилем задача, по словам Нетаньяху, «еще не выполнена».

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС послед того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов