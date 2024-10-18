ЦАХАЛ опубликовал подробности ликвидации главаря ХАМАС 18.10.2024, 7:56

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Операция по ликвидации прошла в городе Рафах.

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхью Синвара. По данным ЦАХАЛа, операция прошла в городе Рафах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ и служба безопасности ШАБАК несколько месяцев работали над сбором разведывательных данных и устранением Синвара, отметили в вооруженных силах Израиля.

«Израиль будет продолжать преследовать и уничтожать всех, кто угрожает гражданам Государства Израиль. Мы не остановимся, пока не поймаем всех террористов», - сказал глава Генштаба Харзи Халеви.

17 октября министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло «получило тяжелый удар». Однако, стоящая перед Израилем задача, по словам Нетаньяху, «еще не выполнена».

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС послед того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.

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