Forbes: «Акулы» ВСУ удачно охотятся за врагом 18.10.2024, 8:17

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Стало известно, кто корректирует удары по полигонам РФ.

Бойцы 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ «Черный лес» активно охотятся на оккупантов, выстраивающихся на полигонах. Уже второй раз на этой неделе РСЗО ВСУ накрывают скопление оккупационных войск во время военных учений на полигонах.

Очередная радостная для Украины весть пришла с одного из полигонов на оккупированной части Запорожской области. Украинский разведывательный дрон снова обнаружил курсантов ВС РФ на одном из полигонов, находящихся в радиусе действия систем РСЗО ВСУ.

Ракета с кассетным боеприпасом атаковала полигон с живой силой противника, пишет Forbes.

Самое интересное, что новый удар произошел спустя всего пару дней, как ВСУ в этом же районе накрыли снарядом еще одну группу курсантов. С февраля 2024 году ВСУ нанесли по вражеским полигонам минимум 7 таких ударов. Оккупанты собрались на стрельбище средь бела дня. Военные эксперты пишут, что удар был нанесен ракетой типа М30/31, начиненной 400 бомбами. Все это время в небе находился разведывательный дрон ВСУ.

Источник пишет, что разведывательный дрон принадлежит бойцам 15-й бригады артиллерийской разведки «Черный лес».

На вооружении у них находятся беспилотники Shark. Военнослужащий этой бригады Петр заявил, что артиллерия изменилась радикально только благодаря дронам.

«До появления беспилотников артиллерия и системы залпового огня использовались батареями по 6-12 машин, чтобы просто обстреливать целые районы», - сказал Петр. - Теперь пусковые установки и орудия стреляют по одному, потому что дроны позволяют точно корректировать огонь».

Еще в сентябре группа «Черны лес» находилась в Покровске. Они запускали разведывательные дроны Shark, чтобы определить местоположение вражеской артиллерии и систем ПВО.

Сейчас бригада находится на Южном направлении, а ее, скорее всего, объединили со 128-й бригадой ВСУ.

Дроны Shark были созданы киевской компанией Ukrspecsystems еще в 2022 году. БПЛА запускаются с помощью катапульты. Дроны имеют радиус действия до 80 км, что и позволяет корректировать огонь артиллерии, стреляющей ракетами типа М30/31.

Боец из 15-й бригады Константин признался, что беспилотники охотятся за крупной добычей, находящейся на расстоянии от 30 км и дальше от линии фронта.

Эксперты пишут, что полигон, по которому ВСУ нанесли удар в среду, находился всего в 30 км от линии фронта.

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