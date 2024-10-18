закрыть
18 октября 2024, пятница, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер бывший гендиректор национального аэропорта «Минск»

  • 18.10.2024, 9:48
  • 2,898
Умер бывший гендиректор национального аэропорта «Минск»

Вячеслав Хоронеко возглавлял аэропорт с февраля 2020 года.

Умер бывший гендиректор РУП «Национальный аэропорт «Минск» Вячеслав Хоронеко, который возглавлял аэропорт с февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Национальный аэропорт «Минск» с глубоким прискорбием сообщает о смерти бывшего руководителя аэропорта Хоронеко Вячеслава Васильевича. Его не стало 18 октября 2024 года после продолжительной тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

В августе этого года он покинул пост генерального директора. Тогда в качестве причины ухода Хоронеко было названо состояние здоровья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь