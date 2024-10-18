Умер бывший гендиректор национального аэропорта «Минск»
- 18.10.2024, 9:48
- 2,898
Вячеслав Хоронеко возглавлял аэропорт с февраля 2020 года.
Умер бывший гендиректор РУП «Национальный аэропорт «Минск» Вячеслав Хоронеко, который возглавлял аэропорт с февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Национальный аэропорт «Минск» с глубоким прискорбием сообщает о смерти бывшего руководителя аэропорта Хоронеко Вячеслава Васильевича. Его не стало 18 октября 2024 года после продолжительной тяжелой болезни», — говорится в сообщении.
В августе этого года он покинул пост генерального директора. Тогда в качестве причины ухода Хоронеко было названо состояние здоровья.