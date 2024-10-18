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Гомельского провокатора Котлерова приговорили к 1,5 годам колонии

  • 18.10.2024, 10:38
Гомельского провокатора Котлерова приговорили к 1,5 годам колонии
Евгений Котлеров
Фото: личная страница в Facebook

Суд проходил в закрытом режиме.

Суд Новобелицкого района Гомеля приговорил известного гомельского провокатора Евгения Котлерова (Евгений Какойта) к 1,5 годам колонии по обвинению в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), пишет «Флагшток».

Суд проходил в закрытом режиме. Что легло в основу обвинения, неизвестно.

Правозащитники сообщают, что на политически мотивированных процессах после 2020 года Котлеров выступал в качестве свидетеля, давая ложные показания против общественных активистов и правозащитников. Гомельский правозащитник Леонид Судаленко заявил, что ложные показания Котлерова легли в основу его первого приговора.

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