Попечитель Жога 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

18.10.2024, 11:36

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Что сказал бы Ельцин по поводу этого назначения?

Абсурдное российское настоящее, в котором можно найти что угодно, вновь напомнило о себе.

Артем Жога, боевик из «ДНР» (как сказали бы объективные наблюдатели), назначенный Путиным представителем в Уральском округе, по должности вошел в попечительский совет «Ельцин-центра».

Это, как если бы ввести в «попечители» «Моторолу» или «Гиви», будь они живы. То же самое этот Жога.

Что сказал бы Ельцин по поводу этого назначения? Он, все же, на границы Украины не покушался. Напротив, исходил из нерушимости границ, сложившихся после ликвидации СССР.

Назначение Жоги – еще один признак маргинализации власти в России, а также вошедшей в жизнь нашей страны смуты. Какие только персонажи в российской власти не появились! Напоминают некоторых героев советских фильмов о временах Гражданской войны (батька Ангел, атаман Брылов, Лева Задов и др.), царившей на просторах страны анархии.

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