СМИ: Депутаты Госдумы РФ, которым Кадыров объявил кровную месть, попрятались 18.10.2024, 12:08

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Перестали ходить на «работу».

Российские депутаты, которым чеченский диктатор Рамзан Кадыров объявил кровную месть из-за конфликта вокруг маркетплейса Wildberries, перестали ходить на работу в Госдуму.

На это обратило внимание в Telegram-канале «Можем объяснить», ссылаясь на поименные результаты голосования 16 октября.

Напомним, что, по словам Кадырова, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, а также депутаты госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов могли готовить на него покушение.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — заявлял кремлевский ставленник в оккупированной РФ Ичкерии.

На фоне этого ингушский депутат Барахоев перестал ходить на работу и в нарушение регламента передал свою карточку для голосований кому-то из коллег.

«На трансляции заседания его не видно. Барахоев обычно сидит рядом с Адальби Шхагошевым, однако в среду его место пустовало. В день заседания госдумы Барахоев находился в Ингушетии», — говорится в сообщении.

Второй депутат Госдумы, которому Кадыров объявил кровную месть, отверг обвинения в покушении на лидера Чечни



Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отрицает обвинения Рамзана Кадырова в том, что он пытался заказать убийство главы Чечни, обратил внимание «Кавказский узел»:… pic.twitter.com/NBomNl74dP — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 16, 2024

В свою очередь Курбанов в голосовании и вовсе не участвовал и о его местонахождении сейчас ничего не известно.

«Последний пост в его Telegram -канале опубликован 11 октября — на видео Курбанов отрицает причастность к размещению заказа на убийство Кадырова», — отмечают журналисты.

Депутат ГД от Дагестана Ризван Курбанов отверг свою причастность к подготовке покушения на Рамзана Кадырова.



В двухминутном видео Курбанов вылизал Кадырова, что можно трактовать, как полную капитуляцию с его стороны.



Остаются Керимов с Барахоевым. pic.twitter.com/gcEAEP4sY9 — Tumso Abdurakhman (@abusaddam_sh) October 12, 2024

Что же касается Керимова, то, согласно данным сервиса MarineTraffic, его яхта под названием Ice в настоящее время пришвартована в турецком Мармарисе.

Тем временем в Кремле в скандал с Wildberries и якобы подготовкой покушения на Кадырова решили не вмешиваться, посоветовав ему обратиться в «правоохранительные органы».

А все началось с решения основательницы компании Татьяны Ким провести сделку по ее слиянию с крупнейшим в РФ оператором рекламы Russ и развестись со своим мужем Владиславом Бакальчуком, который в связи с этим обратился за помощью к Кадырову.

Результатом этого стала массовая драка со стрельбой возле офиса Wildberries в Москве и убийство двух его охранников, которые были родом из Ингушетии.

Кадыров во всем этом обвинил Керимова. При этом дагестанский сенатор и миллиардер тоже не так уж прост, поскольку, как и он сам, является близким к российскому диктатору Владимиру Путину.

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