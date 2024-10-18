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Доброволец из РФ рассказал, как ликвидировал свое командование и перешел на сторону Украины

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  • 18.10.2024, 12:45
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Доброволец из РФ рассказал, как ликвидировал свое командование и перешел на сторону Украины

До этого он четыре месяца прослужил в подразделении «Шторм Z».

Россиянин с позывным «Сильвер» присоединился к российско-украинской войне и пошел добровольцем в подразделение «Шторм Z», которое воевало на Донбассе. При этом на самом деле — поддерживал Украину и действовал в соответствии с тайным планом командования легиона «Свобода России». В какой-то момент «Сильвер» взорвал командира и перешел на сторону украинских Сил обороны. О боевом пути российского проукраинского добровольца рассказали на YouTube-канале «Віддушивдушу».

В первые минуты разговора «Сильвер» заявил, что ему 24 года и еще три месяца назад, летом, он находился на фронте в районе Очеретино к западу от Авдеевки на Донбассе. Россиянин пошел в армию добровольцем и до перехода четыре месяца прослужил в подразделении «Шторм Z». Рядом с ним служили бывшие заключенные — «зеки», которых расстреливали, чтобы принудить к послушанию. По его словам, среди русских был человек, который вызвался собственноручно осуществлять расстрел: «зачистил» каждого десятого.

«[Расстрелял — Ред.] лично каждого десятого прямо в голову прямо перед построением. [Думали], может у них появится больше мотивации. Командир дал добро», — пояснил россиянин.

Также «Сильвер» рассказал о привычке командиров ВС РФ «обнулять» военнослужащих. Основная причина таких действий — это отказ штурмовать украинские позиции, побег из окопов, отказ вернуться на позиции, отказ подносить боеприпасы и вытаскивать раненых. По его словам, этим занимается окружение офицера, который руководит подразделением — специальных людей для этого не выделяли.

Кроме того, доброволец объяснил, почему он не пошел в ЛСР, выехав из РФ за границу. По его словам, такой вариант не устраивал, поэтому и заключил контракт с намерением сразу перейти на сторону украинцев. При этом действовать «Сильвер» начал в сентябре 2023 года, а уже в феврале решил все вопросы. Проходя формальности, россиянин консультировался с легионом. Одной из его операций на фронте было опустошение склада с минами смежного подразделения. Когда же он решил завершить «службу», то взорвал командира «Шторм Z» и перешел линию фронта. На видео на моменте 34:33 есть кадры ликвидации российского офицера прямо в землянке.

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