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Разведка Южной Кореи: КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат

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  • 18.10.2024, 13:15
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Разведка Южной Кореи: КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат

Сеул готов ответить всеми доступными средствами.

КНДР участвует в войне России против Украины. Северная Корея решила отправить в Украину 12 тысяч военных.

Об этом сообщает Reuters.

Южная Корея считает, что КНДР направила войска в Россию, что означает серьезную угрозу безопасности международного сообщества. Сеул готов ответить «всеми доступными средствами».

Отдельное разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея принимает участие в войне в Украине и решила отправить 12 тысяч солдат, включая подразделение спецназа.

Издание Yonhap сообщило со ссылкой на свои источники, что Северная Корея решила развернуть четыре бригады, включая подразделение спецназа, и что перемещение войск уже началось.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Офис президента Южной Кореи заявил, что Сеул вместе со своими союзниками внимательно следил за отправкой войск КНДР в Россию с начальных этапов. Однако он не предоставил никакой разведывательной информации, чтобы подтвердить развертывание войск или их участие в боевых действиях.

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