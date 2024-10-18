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Распад России становится неизбежным

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  • Мартин Скавронский, Newssky
  • 18.10.2024, 13:34
  • 1,502
Распад России становится неизбежным

Факторы, на которые стоит обратить внимание.

В современном мире, где геополитические карты постоянно меняются, судьба России и ее взаимоотношения с соседними государствами становятся ключевыми факторами, определяющими не только стабильность в Восточной Европе, но и будущее международных отношений в целом. Для Украины, находящейся на передовой этих изменений, понимание динамики конфликтов, патриотических настроений и международной изоляции России становится вопросом выживания и стратегического планирования. Множество экспертов и аналитиков, а также простых граждан, надеются на распад России как на возможность для новой эры стабильности и процветания в регионе.

В данной статье мы глубже погрузимся в эти важные аспекты, раскрывая, как они влияют на ситуацию в Украине и почему каждому из нас стоит обратить на это внимание.

Экономические проблемы в России уже давно стали предметом обсуждения. Падение цен на нефть и природные ресурсы, от которых зависит бюджет, усугубляют ситуацию. Увеличение инфляции и безработицы приводит к росту недовольства среди населения. Это может вызвать стихийные массовые протесты и потребность в переменах, которые подорвут центральную власть.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия столкнулась с жесткими международными санкциями, что негативно сказалось на финансовом секторе и иностранных инвестициях. Ограничения на экспорт технологий и технологий двойного назначения привели к стагнации в высоких технологиях.

В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала резкое падение цен на нефть, что сильно ударило по российскому бюджету, который на 40% зависит от нефтегазовых доходов. Это привело к росту инфляции и падению рубля. А война против Украины только усилила эти тенденции.

В случае серьезных экономических трудностей олигархи могут начать бороться за свои интересы. Это может проявляться в перераспределении ресурсов, попытках создать новые альянсы или даже во внутренней борьбе за власть. Если олигархи почувствуют угрозу для своих активов, они могут начать действовать более активно, чем в предыдущие годы. Что мы уже наблюдаем на примерах Сулеймана Керимова, Олега Дерипаски, Алексея Мордашова и других. Вариант Майдана мы считаем маловероятным. Ситуация в России сложна и многогранна, и будущее будет зависеть от того, как будут реагировать различные группы интересов на экономические и политические вызовы. Регионы, такие как Татарстан или Сибирь, могут начать требовать большего контроля над местными ресурсами и бюджетом, что может привести к конфликту с центром.

Россия является многонациональной страной, где проживает более 190 народов. Многие из этих народов имеют свои уникальные культуры, языки и исторические традиции. В регионах, таких как Татарстан, Чечня и Башкортостан, возрастает интерес к автономии или независимости. Если центральная власть не сможет учесть эти интересы, это может привести к увеличению сепаратистских настроений и конфликтам на национальной почве.

Татарстан имеет статус республики с некоторой автономией и собственным языком. Движение за независимость Татарстана активизировалось после ухудшения отношений с Москвой и экономических проблем. Местные активисты требуют больше прав и ресурсов. А после двух войн в Чечне многие жители региона чувствуют себя более изолированными от центральной власти. На фоне авторитарного правления Рамзана Кадырова может возникнуть желание большей автономии или даже независимости.В случае продолжения репрессий и экономического кризиса регионы могут начать активнее требовать независимости. Это может привести к вооружённым конфликтам или сепаратистским движениям, подобным тем, что были в Югославии.

Но нельзя исключать и такой вариант: вместо полного распада, может возникнуть новая форма объединения регионов, где каждая республика получит более широкие полномочия, что снизит напряжение и позволит сохранить хотя бы номинальную целостность государства.

Рассмотрим другие обстоятельства. Отсутствие эффективной политической оппозиции и репрессии против инакомыслящих порождают общественное недовольство. Люди продолжают терять доверие к власти, особенно если она не справляется с социальными и экономическими проблемами.

В условиях сильной политической нестабильности возможно развитие сценария гражданской войны, если различные группы (оппозиция, вооруженные силы, националисты) начнут борьбу за власть. Ну а в так называемую «прекрасную Россию будущего» мы не верим, шанс на нечто непатологическое был давно утерян.

Демографические проблемы, такие как старение населения и низкая рождаемость, значительно влияют на социальную структуру России. Миграция (а особенно отток разумного мужского населения после 24 февраля 2022 года) также усугубляет ситуацию: многие молодые люди покидают страну в поисках лучших условий жизни и банальной безопасности. Это приводит к сокращению трудоспособного населения и ослаблению экономики, что может вызвать дополнительное напряжение.

В итоге Россия сталкивается с проблемой старения населения, особенно в северных и сибирских регионах, где низкая рождаемость и высокая миграция способствуют уменьшению численности. Например, по данным Росстата, в некоторых регионах Сибири наблюдается резкое сокращение населения.

В 2014 году я не поленился и в ручную прошел по всем областям, округам, автономным областям всей России и используя данные Роскомнадзора составил цифры по населению каждой. В сумме у меня получилось 81 миллион. Для проформы широкой рукой набрасываю 10 млн для всяких богом забытых сел «всея Руси» и мигрантов, которых не считают и не регистрируют – ну 91 млн., то есть, как и все остальное 145 млн – это очередная российская ложь. Россия вымирает, уезжает. Нет у них в 3 раза больше людей. Вряд ли в 2 раза. А сколько сейчас трудно сказать, потому что правдивой статистики в природе не существует. Реальные переписи не проводились более 20 лет. Количество рабочих мигрантов в разное время колебалось от 10 до 20 миллионов, кроме того, давно очевидной стала сверхконцентрация населения в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти. Поэтому демографический кризис там невероятный, о чем свидетельствуют и заявления Путина и псевдо-патриарха о рождаемости. 145 млн – может это и фейк, а может быть и будущей реальностью, вот только эта цифра будет результатом рождения детей среди коренных народов и иммигрантов-мусульман.

И неудивительно, что молодежь массово уезжает в поисках лучших возможностей в другие страны, что также ослабляет демографическую ситуацию. Многие специалисты покидают страну, что приводит к нехватке кадров в ключевых секторах экономики, особенно в передовой IT-сфере.

Снижение численности населения может привести к нехватке рабочей силы, что в свою очередь может вызвать экономическую стагнацию и ухудшение жизненного уровня.В условиях кризиса и ухудшения качества жизни можно ожидать увеличения внутренней миграции, когда люди будут стремиться переехать в более благополучные регионы.

Конфликты с соседними странами, такие как Украина или страны Кавказа, могут вызывать напряженность как внутри страны, так и на международной арене. Отношения с Западом ухудшаются, что приводит к международной изоляции России. Внутри страны это может спровоцировать рост ватных настроений, но также и недовольство тем, что страна находится в состоянии конфликта и изоляции.

Конфликты с соседними странами, такими как Украина и Грузия, вероятно, будут продолжаться. Это приведет к дальнейшему ухудшению отношений как с этими странами, так и с Западом. На Кавказе могут возникнуть новые или старые конфликты. Например, очередное обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном может вызвать ответные действия России, давно интригующей на обеих сторонах, что увеличит напряженность и создаст угрозу для стабильности в регионе. Также нельзя исключать вторжение России в Грузию по итогам парламентских выборов 26 октября этого года.

В условиях геополитической напряженности Россия может столкнуться с ухудшением отношений с Западом. Санкции и экономическая изоляция могут привести к экономическим трудностям и ухудшению жизненного уровня населения. Примером может служить ответные санкции Запада после аннексии Крыма и продолжающейся полномасштабной войны против Украины, которые уже нанесли огромный ущерб экономике.

В условиях ухудшающихся международных отношений Россия может потерять поддержку ключевых союзников, таких как Китай, который, хотя и поддерживает Россию в определенных вопросах, также заинтересован в стабильных отношениях с коллективным Западом. Это может привести к ситуации, когда Россия останется изолированной на международной арене.

В ответ на международную изоляцию может наблюдаться рост шапкозакидательных настроений внутри страны. Путинская пропаганда будет акцентировать внимание на внешнем враге, что может сплачивать население вокруг властей. Однако это также может привести к конфликту с оппозиционными настроениями, что создаст внутреннюю напряженность.

В России, как бы это не было парадоксально, ватные настроения могут сосуществовать с растущим недовольством из-за ухудшения экономической ситуации. Это создаст сложную ситуацию, когда власть будет пытаться удерживать контроль, используя как усиление пропаганды, так и репрессии против оппозиции.

В ближайшие годы можно ожидать дальнейшую эскалацию конфликтов с соседями. Примером может служить возможность увеличения военных операций в соседних странах (Казахстане, Прибалтике), что приведет к гуманитарным кризисам и внутренним волнениям.

В условиях изоляции Россия может искать новые альянсы с не западными странами, а такими изгоями, как Иран, Венесуэла или Северная Корея. Это приведет к новым экономическим и военным соглашениям, однако такие союзы будут менее устойчивыми и надежными. Не будем забывать, что война продолжается. Напряженность в Украине уже привела к значительным человеческим жертвам и разрушениям, и можно ожидать, что подобные ситуации могут повториться в других регионах, таких как Приднестровье и/ли Абхазия.

Использование ватных настроений для подавления внутренней оппозиции может проявляться через репрессии, как это было в случае с протестами против фальсификации выборов или общественными акциями в поддержку прав человека.

Итак, геополитические факторы, такие как конфликты с соседними странами и международная изоляция, будут оказывать значительное влияние на внутреннюю ситуацию в России. Эскалация конфликтов и поиск альтернативных альянсов создадут новые вызовы, как для самой России, так и для международного сообщества. Ситуация в России сегодня характеризуется множеством факторов, которые могут привести к значительным изменениям в ее политической, социальной и экономической структуре. Углубляющиеся экономические кризисы, демографические проблемы, национальные противоречия, геополитическая изоляция создают условия для потенциальной дестабилизации и распада централизованного государства.

Вертикаль власти в России, несмотря на свою кажущуюся эффективность, имеет множество затрат, как финансовых, так и организационных. Централизация власти требует значительных ресурсов для поддержания огромного аппарата, контролирующего различные уровни управления. Это включает в себя зарплаты чиновников, расходы на обеспечение их работы и поддержание инфраструктуры.

Кроме того, такая система часто приводит к коррупции и неэффективности. Местные власти, зависимые от центра, могут не учитывать местные нужды и проблемы, что ведет к недовольству населения. Это, в свою очередь, создает социальное напряжение, которое может стать катализатором для изменений.

Поддержание большого числа государственных учреждений и аппарата власти требует значительных финансовых ресурсов. Бюджеты направляются на зарплаты чиновников, содержание офисов, обучение и повышение квалификации. Эти средства могли бы быть использованы для более эффективных социальных программ или развития инфраструктуры. Вертикаль власти часто приводит к тому, что на ключевые позиции назначаются не самые компетентные специалисты, а лояльные правительству кадры. Это снижает общую эффективность управления, что также влечет дополнительные затраты на решение возникающих проблем.

Централизованная система не всегда способна адекватно реагировать на нужды регионов. Это приводит к недовольству на местах, где население чувствует себя игнорируемым и заброшенным. Когда ресурсы истощаются, а потребности населения игнорируются, общественное недовольство растет. Если система не сможет адаптироваться к вызовам времени и находить баланс между централизацией и локальной автономией, это может стать фактором, способствующим распаду страны. Исторические примеры показывают, что жесткие вертикали власти иногда оказываются неустойчивыми, особенно когда сталкиваются с внутренними и внешними кризисами.

В контексте этих изменений интересна идея пассионарности, предложенная Львом Гумилевым. Россия сегодня переживает стадию обскурации, как это описывал Гумилев, в контексте потери культурной и духовной идентичности. Обскурация характеризуется не только политическими и социальными кризисами, но и духовной пустотой, когда народ утрачивает связь со своими историческими корнями и культурными традициями. В условиях глобализации и воздействия внешних факторов происходит ускоренное размывание уникальности русской культуры, что приводит к утрате ориентиров и ценностей.

Кроме того, в России наблюдается рост агрессивного шовинизма и идеологических расколов, что усугубляет внутренние противоречия. Обскурация, как описывал Гумилев, не только является свидетельством утраты идентичности, но и становится показателем финала определенного этапа развития общества. Это состояние, когда накопленные знания и культурные достижения оказываются под угрозой, свидетельствует о том, что цивилизация находится на грани своего исчерпания. В такие моменты общество сталкивается с кризисом не только внешних, но и внутренних ориентиров, что может привести к катастрофическим для путинской власти последствиям.

Россия в настоящее время находится в стадии обскурации, когда общественное недовольство нарастает, а центральная власть теряет легитимность. Это состояние может быть связано с экономическими трудностями, репрессиями и неэффективным управлением. В таких условиях пассионарные элементы (как активисты и местные лидеры) могут стремиться к изменению, что приведет к борьбе за новые идеи и ценности.

Общая картина будущего России складывается под влиянием множества факторов, среди которых ярко выделяются идеи Гумилева о пассионарности и обскурации. В текущих условиях невозможно возникновение новых движений и идей, способных изменить политический ландшафт и привести к новым формам управления, что может стать шагом к выходу из состояния кризиса.

Распад России становится неизбежным, и текущие процессы, характеризующиеся обскурацией, неотвратимо ведут к краху этой неэффективной и авторитарной системы. Углубляющееся культурное и социальное разложение, нарастающие внутренние противоречия и утрата идентичности лишь ускоряют этот процесс. Гумилев описывал обскурацию как финал определенного этапа, и сегодня мы наблюдаем, как этот финал становится реальностью для России. Политическая нестабильность, экономический кризис и нарастающее недовольство населения создают условия, при которых распад страны становится не только вероятным, но и желаемым.

Состояние обскурации указывает на глубокие системные проблемы, которые не могут быть решены в рамках существующих структур. Каждый новый виток кризиса лишь усиливает разобщенность внутри общества, что делает распад России неизбежным и, в конечном счете, благом. Устойчивость страны подрывается внутренними конфликтами и неэффективными институтами власти, которые давно утратили доверие народа. В таких условиях распад страны может привести к освобождению от авторитарного режима и позволит народу самим определять свою судьбу.

Возникновение новых государств на месте России может стать ключевым фактором для улучшения ситуации в регионе. Эти новые образования могут основываться на принципах самоуправления, уважения к разнообразию и стремления к сотрудничеству. Освобождение от устаревших механизмов управления откроет возможности для формирования более гибких и адекватных структур, которые смогут отвечать на вызовы времени. Таким образом, распад России не является концом, а лишь началом новой эпохи, где новые государства смогут предложить альтернативные пути развития и истинное благосостояние для своих народов.

О том, как будут развиваться события после распада и какие возможности это может принести, мы подробно расскажем в наших новых очерках. Важно осознать, что в каждом кризисе скрываются потенциалы для изменений, и именно на этих изменениях будет основано будущее. Распад России открывает двери для создания более свободных, устойчивых и прогрессивных обществ, которые смогут двигаться вперед, освободившись от наследия рашистского прошлого.

Мартин Скавронский, Newssky

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