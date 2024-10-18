В центре Луганска взорвалось авто: внутри могли быть военные РФ

В центре Луганска взорвалось авто: внутри могли быть военные РФ2
- 18.10.2024, 14:15
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УАЗ подорвали на улице Оборонной.
Днем 18 октября в центре временно оккупированного Луганска подорвалось авто, внутри которого могли находиться военные. Об этом сообщило издание Astra.
«Повреждены УАЗ и еще один легковой автомобиль. Причины неизвестны. Местные паблики утверждают, что в УАЗе находились военные», — говорится в сообщении.
В то же время в телеграм-канале «Mash на Донбасе» отметили, что взрыв произошел вблизи дома культуры на улице Оборонной.
Также сообщается, что улицу Оборонную после инцидента перекрыли.
«Водителя из разбитой машины возле ДК Строителей в Луганске увезла скорая», — говорится в сообщении.
Официальной информации пока нет.