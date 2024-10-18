Качественные, но доступные: названы электрокары, которые понравятся каждому 1 18.10.2024, 15:16

Эксперты составили рейтинг.

Несколько лет назад термин «дешевый электромобиль» часто казался противоречивым. Цены были слишком высокими, диапазоны пробега слишком ничтожны, и, откровенно говоря, эти авто просто не стоили денег, которые за них просили.

Однако теперь электромобили становятся более доступными и качественными. Эксперты составили рейтинг сравнительно недорогих, но надежных и доступных электрокаров, пишет «Обозреватель».

Cupra Born

Несмотря на то, что Cupra – фактически Volkswagen ID 3 Sport, версия Cupra Born предлагает привлекательное сочетание практичности и эффективности. Он также ловок и интуитивно понятен и имеет легкую регулировку дроссельной заслонки. Но что делает Born особенным, так это то, что он не жертвует комфортом езды, шумоизоляцией или энергоэффективностью для того, чтобы быть спортивным. В скором времени его ждет обновление, которое принесет более мощный и эффективный двигатель и новую мультимедийную систему. Последнее является одним из немногих слабых мест Cupra Born, поэтому возможно стоит дождаться обновленной модели.

Hyundai Kona Electric

Самый маленький электромобиль Hyundai занял второе место в этом рейтинге. Несмотря на то, что это самый маленький электрокар корейского производителя, он все же значительно увеличился по сравнению со своим предшественником, обеспечив достаточное пространство для пассажиров и багажа. Автомобиль едет мягко и имеет удобные сиденья, а его приборная панель с серебристыми кнопками напоминает DVD-проигрыватель начала 2000-х годов. Благодаря относительно емкой батарее и хорошей эффективности его официальный запас хода также составляет 482 км.

MG 4 EV

С момента перезапуска MG, принадлежащего китайскому гиганту SAIC,MG 4 EV стал достойным конкурентом в сегменте. Задний привод обеспечивает отличное впечатление от управления, а его мягкая, но контролируемая езда означает, что хорошо подходит для неровных дорог. Автомобиль имеет очень конкурентоспособный диапазон и показатели зарядки. Даже модели начального уровня предлагают примерно 350 км запаса хода при смешанной езде, в то время как модели с расширенным запасом хода способны достигать примерно 520 км.

Citroën ë-C3

Citroën ë-C3 – сравнительно недорогая модель с официальным запасом хода в 200 км. Это компактный автомобиль, интерьер которого имеет достаточное количество шарма и шика. Тестировщики из Великобритании еще не вынесли полного вывода о новом бюджетном электромобиле Citroën, но впечатления от международного запуска действительно были очень положительными.

Vauxhall Corsa Electric

Обновление принесло этой модели большую батарею, больше мощности и больший запас хода в электрическую версию долгосрочного супермини от Vauxhall. Но это не та версия, которую эксперты здесь рекомендуют, поскольку она привязана к дорогим комплектациям. Вместо этого Vauxhall заключает очень привлекательные сделки на Corsa Electric начального уровня с меньшим аккумулятором. В общей сложности 335 км от заряда все еще достаточно впечатляющая цифра для супермини с доступной ценой.

Kia Niro EV

Механически Kia Niro EV очень близок к Kona. Пользовательский интерфейс несколько сложнее, чем у Hyundai, и финансовые сделки Kia, как правило, немного дороже, но электромобили Kia все еще являются отличным выбором. По сравнению с некоторыми другими вариантами здесь Kia немного прост, а цена сравнительно выше.

Mini Cooper E

Как и все хэтчбеки Mini, Cooper E все еще имеет относительно миниатюрные размеры. В то время как оригинальный Mini Electric базировался на бензиновой версии, но с маленькой батареей, эта новая модель была разработана как EV и не имеет ничего общего с бензиновой версией. Это позволяет использовать больший аккумулятор: 36,6 кВт/ч у Cooper E и 49,2 кВт/ч у Cooper SE. Последний рассчитан на очень приличные 400 км.

Renault Mégane E-Tech Electric

Renault Megane – еще один стильный электрический хэтчбек, который действительно выделяется из толпы, но на размер больше Mini. Однако он все еще немного меньше и менее практичен, чем Cupra Born или Hyundai Kona. Но когда речь идет о качестве интерьера и стиле, он выглядит намного выше некоторых других вариантов. Его мультимедийная система на базе Google также является основным плюсом. Renault также соблюдает физические элементы управления климатическими функциями. Просмотр цен и ассортимента с момента запуска сделал Mégane также одним из самых доступных семейных хэтчбеков.

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