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«Это признак слабости России»

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  • 18.10.2024, 15:25
  • 1,756
«Это признак слабости России»
Александр Мусиенко

Западу осталось серьезно надавить.

Разведка Южной Кореи заявила, что КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов подтвердил, что первый отряд из 2 600 северокорейцев отправится в Курскую область 1 ноября.

На сегодняшний день известно, что остальные военные КНДР уже переброшены на территорию России и продолжают проходить подготовку.

Там есть и спецподразделения, и пехота. Можно предположить, что их планируют задействовать в активных боевых действиях. Во-первых, Путину сейчас не хватает сил и он не может мобилизовать достаточное количество россиян, несет потери.

Во-вторых, Путин таким образом хочет продемонстрировать, что у него есть союзники, которые готовы его поддержать. Он хочет, знаете, таким образом запугать, мол, в войну вовлечена Северная Корея, если Запад сейчас будет отвечать — это мировая война. Он пытается вынудить Украину и Запад идти, скажем так, неприемлемые для Украины условия перемирия.

— Что будет делать эти северокорейские военные?

— На сегодняшний день пока окончательно не известно, но, вероятнее всего, они будут задействованы непосредственно в боевых действиях, штурмах и как спецподразделения. Плюс они будут обучаться, перенимать опыт России в применение беспилотных систем и так далее.

К слову, все это еще свидетельствует о слабости и потери субъектности России, поскольку она зависима от КНДР.

Впервые с 2000-го года Путин посетил Северную Корею, договорился о снарядах, войсках - это признак слабости. Если бы Запад сейчас провел активные действия и серьезно надавил, предоставил Украине необходимое вооружение, то, думаю, что были бы хорошие шансы у нас. Но пока что ждем реакцию Запада.

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