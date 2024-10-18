В Беларуси арестовали недвижимость журналистки Татьяны Коровенковой
- 18.10.2024, 15:49
Речь идет про 1/3 часть дома.
Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру 4 октября арестовало недвижимое имущество журналистки Татьяны Коровенковой, пишет. Беларусская ассоциация журналистов.
Aрест наложен на основании постановления главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета от 26 сентября 2024 года. Причина преследования в документе, который журналистка получила от кадастрового агентства, не указана.
По словам Татьяны, она обратилась в Следственный комитет за разъяснениями, но ответа на свое письмо пока не получила.
Арестованное имущество — это 1/3 часть дома, которую журналистка имеет в совместной собственности с родственниками.
Татьяна Коровенкова в 2021 году была вынуждена уехать из Беларуси, сейчас живет и работает за рубежом.