В Беларуси арестовали недвижимость журналистки Татьяны Коровенковой 18.10.2024, 15:49

Татьяны Коровенковой

Речь идет про 1/3 часть дома.

Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру 4 октября арестовало недвижимое имущество журналистки Татьяны Коровенковой, пишет. Беларусская ассоциация журналистов.

Aрест наложен на основании постановления главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета от 26 сентября 2024 года. Причина преследования в документе, который журналистка получила от кадастрового агентства, не указана.

По словам Татьяны, она обратилась в Следственный комитет за разъяснениями, но ответа на свое письмо пока не получила.

Арестованное имущество — это 1/3 часть дома, которую журналистка имеет в совместной собственности с родственниками.

Татьяна Коровенкова в 2021 году была вынуждена уехать из Беларуси, сейчас живет и работает за рубежом.

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