закрыть
18 октября 2024, пятница, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси арестовали недвижимость журналистки Татьяны Коровенковой

  • 18.10.2024, 15:49
В Беларуси арестовали недвижимость журналистки Татьяны Коровенковой
Татьяны Коровенковой

Речь идет про 1/3 часть дома.

Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру 4 октября арестовало недвижимое имущество журналистки Татьяны Коровенковой, пишет. Беларусская ассоциация журналистов.

Aрест наложен на основании постановления главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета от 26 сентября 2024 года. Причина преследования в документе, который журналистка получила от кадастрового агентства, не указана.

По словам Татьяны, она обратилась в Следственный комитет за разъяснениями, но ответа на свое письмо пока не получила.

Арестованное имущество — это 1/3 часть дома, которую журналистка имеет в совместной собственности с родственниками.

Татьяна Коровенкова в 2021 году была вынуждена уехать из Беларуси, сейчас живет и работает за рубежом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь