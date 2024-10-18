«Барселона» сыграет против «Реала» в уникальных футболках 18.10.2024, 16:43

Каталонская команда сделала коллаборацию с известными музыкантами.

Испанская «Барселона» на принципиальный матч Примеры против мадридского «Реала» выйдет в форме с логотипом музыкальной группы Coldplay.

Данная коллаборация состоится в рамках сотрудничества с платформой Spotify, пишет «Зеркало Недели».

Кардинально основная форма «блаугранас» не изменится, а на месте центрального спонсора будет виднеться значок британской рок-группы.

Также каталонский команда представит фанатам повседневную одежду, приуроченную к эксклюзивному партнерству.

Отметим, что в «Барсе» уже проводили подобную акцию с легендарной группой The Rolling Stones.

Напомним, «Барселона» после девяти туров испанской Ла Лиги идет на первом месте в турнирной таблице, опережая «Реал» на три очка.

Эль-Класико «Реал» Мадрид – «Барселона» состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».

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