В центре Луганска взорвался автомобиль 18.10.2024, 18:02

Вероятно, ликвидирован российский офицер.

В пятницу, 18 октября, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль, в котором находились российские солдаты. Вероятно, ликвидирован российский майор. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук и Следком РФ.

Согласно информации ASTRA, в центре Луганска взрыв повредил автомобиль УАЗ и еще одно легковое транспортное средство. По неподтвержденным данным, в УАЗе находились оккупанты. За рулем, вероятно, находился майор армии РФ Дмитрий Первуха.

Очевидцы в социальных сетях предполагают, что причиной взрыва могло стать срабатывание гранаты, однако точная причина пока не установлена. Следственный комитет страны-агрессора сообщил, что в результате взрыва погиб мужчина, а также пострадала женщина.

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