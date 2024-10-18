В центре Луганска взорвался автомобиль
- 18.10.2024, 18:02
Вероятно, ликвидирован российский офицер.
В пятницу, 18 октября, в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль, в котором находились российские солдаты. Вероятно, ликвидирован российский майор. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук и Следком РФ.
Согласно информации ASTRA, в центре Луганска взрыв повредил автомобиль УАЗ и еще одно легковое транспортное средство. По неподтвержденным данным, в УАЗе находились оккупанты. За рулем, вероятно, находился майор армии РФ Дмитрий Первуха.
Очевидцы в социальных сетях предполагают, что причиной взрыва могло стать срабатывание гранаты, однако точная причина пока не установлена. Следственный комитет страны-агрессора сообщил, что в результате взрыва погиб мужчина, а также пострадала женщина.