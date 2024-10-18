Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные 1 18.10.2024, 18:47

Будет гололед.

В выходные погоду в Беларуси будет определять антициклон, центр которого сместится из европейской территории России в нашу страну. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, пишет pogoda.by.

В субботу, 19 октября, будет небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем +7…13°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20 октября погоду продолжит определять антициклон, центр которого переместится на территорию Беларуси. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −4…+2°С, днем +8…14°С.

Уже в понедельник, 21 октября, республика будет находиться на северо-западной периферии антициклона, центр которого сместится с Беларуси на территорию Украины. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −4…+3°С, днем +9…15°С.

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