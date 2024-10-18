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«Будет массовое бегство»

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  • 18.10.2024, 19:36
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«Будет массовое бегство»

Путин долго не протянет на северных корейцах.

Международный обозреватель Иван Яковина рассказал в эфире Radio NV, зачем России понадобились северные корейцы для войны в Украине и почему считает, что надолго в войсках РФ они не задержатся.

Сейчас [в РФ] проблема с личным составом. И начали решать эту проблему, действительно, экзотическими способами, каких-то африканцев завозят на линию фронта, которые ничего делать не умеют, даже не понимают русского языка. В основном фотографируются и сразу же умирают. И сейчас новый, так сказать, писк моды — это северокорейцы. То есть, договорился [российский диктатор] Владимир Путин с [диктатором КНДР] Ким Чен Ыном о том, что Северная Корея отправит в Россию, я так понимаю, несколько десятков тысяч своих военнослужащих. Их уже заметили, есть уже даже видео, на полигонах на Дальнем Востоке. Они там готовятся, видимо, какое-то боевое слаживание проходят или что-то еще.

Кстати, для Ким Чен Ына несколько десятков тысяч человек — это вообще тьфу и растереть. Почему? Потому что его армия — это несколько миллионов человек, ему вообще не страшно.

Однако, как мы с вами понимаем, северокорейская армия где-нибудь в степях Украины, это не самая мотивированная войско на свете. Почему? Потому что они не понимают, нафига они туда поехали, зачем, ради чего они рискуют жизнью, в чем прикол и вообще никакой мотивации нет. Что им делать? И денег им, скорее всего, не заплатят за это, потому что северным корейцам деньги не полагаются. Им просто сказали: поезжайте черт знает куда и умрите там, причем даже не за своего любимого руководителя, а за Владимира Путина.

Я подозреваю, что в таких условиях наверняка там начнутся проблемы с дезертирством очень серьезные. Уже я видел где-то заметку, что 12 северных корейцев где-то потерялись и их ищут сейчас российские военные где-то на российской территории.

Они начнут разбегаться, я думаю, по территории Российской Федерации, а также сдаваться массово в плен в Украине, если они доберутся до Украины. Почему? Потому что в принципе их можно понять: любая жизнь практически в любом уголке мира, она лучше, чем жизнь в Северной Корее. У них в общем две задачи: первая задача — выжить, вторая — свалить со своей ненаглядной родины.

На самом деле, я думаю, было бы очень прикольно, если бы Украина официально, во весь голос объявила, что каждый северокорейский солдат, который сдастся в плен с оружием, получит сразу же билет в Южную Корею, мы их будем всех отправить в Южную Корею на постоянное место жительства. Я думаю, северные корейцы, если они об этом узнают, они бунт поднимут и сами в полном составе перейдут на сторону Украины вместе со своими офицерами и вместе со своим оружием. Массовое бегство будет.

То есть я думаю, эту проблему можно решить. Почему? Потому что опять же, это армия рабов. Если рабам предложить какой-то более прикольный вариант, то они с высокой вероятностью своего хозяина кинут, потому что вряд ли они сильно его любят и обожают.

Сложно сказать, как надолго хватит и северных корейцев, и африканцев, потому что это войска супер невысокого уровня. Просто из-за того, как с ними наладить взаимодействие — непонятно, как их мотивировать — непонятно, как их наказывать — тоже непонятно, что с ними делать вообще — непонятно, и как вообще им объяснить «иди отсюда туда».

Тем более, как вы понимаете, в российской армии совершенно специфическая культура общения подчиненных с начальником, она строится на применении грубой физической силы: бьют, издеваются над людьми, заставляют ходить в эти мясные штурмы. Поэтому не очень понятно, как с целым северокорейским подразделением какой-нибудь российский начальник, командир будет себя так вести. Я не [представляю] этого себе.

И что получается. Долго, я думаю, Путин на северных корейцах не протянет. Британская газета Times написала, что потребность в северокорейских солдатах (а она уже подтвердилась) станет молчаливым признанием со стороны России того факта, что масштаб ее потери на поле боя в Украине становится невыносимым.

Я так понимаю, что северных корейцев отправляют в Курскую область. Видимо, КНДР не хочет, чтобы они работали массово, по крайней мере, на территории Украины, боятся массового бегства, наверное. Но это пока не точно, посмотрим.

В любом случае Путин оказался в ситуации, когда ему надо либо объявлять мобилизацию, что очень опасно для российской экономики, либо начинать переговоры. Обстоятельства толкают его к переговорам, но переговоров он тоже сейчас не хочет. Он хочет сначала победить, а потом уже какие-то переговоры.

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