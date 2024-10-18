Украинская разведка зачистила от россиян Кругляковку в Харьковской области 18.10.2024, 19:46

Работал спецназ ГУР.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины успешно освободили населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили в пятницу, 18 октября, в Telegram-канале ГУР.

Отмечается, что операция длилась с 7 по 14 октября 2024 года. В освобождении стратегически важного пункта участвовали военнослужащие подразделения Братство из спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

«Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение — штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника», — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что благодаря профессионализму и смелым действиям спецназовцев, российские войска потеряли более чем взвод пехоты в ближних боях.

Во время штурма украинские воины также смогли взять в плен нескольких российских оккупантов, получив важные разведывательные данные.

В результате операции враг выбит из Кругляковки, а пути передвижения оккупантов были заминированы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com