Украинская разведка зачистила от россиян Кругляковку в Харьковской области
- 18.10.2024, 19:46
Работал спецназ ГУР.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины успешно освободили населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили в пятницу, 18 октября, в Telegram-канале ГУР.
Отмечается, что операция длилась с 7 по 14 октября 2024 года. В освобождении стратегически важного пункта участвовали военнослужащие подразделения Братство из спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
«Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение — штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника», — говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что благодаря профессионализму и смелым действиям спецназовцев, российские войска потеряли более чем взвод пехоты в ближних боях.
Во время штурма украинские воины также смогли взять в плен нескольких российских оккупантов, получив важные разведывательные данные.
В результате операции враг выбит из Кругляковки, а пути передвижения оккупантов были заминированы.