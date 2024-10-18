Самый поучительный факт из истории СССР

Самый поучительный факт из истории СССР1
- Андрей Десницкий
- 18.10.2024, 20:21
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Сколько человек поднялось на защиту этого государства?
Сотни миллионов советских людей исправно голосовали «за». Десятки миллионов носили у самого сердца партбилет передового отряда его идеологии.
Миллионы молодых мужчин с оружием в руках на посту охраняли это самое лучше в мире государство, и еще примерно столько же с Дзержинским в башке и чем-нибудь в руке вели тайную борьбу с его врагами.
А когда «три мужика в Беловежье и СССР развалили», то на его защиту поднялось ноль целых, хрен десятых от всего этого множества.
Андрей Десницкий, Telegram