Самый поучительный факт из истории СССР 1 Андрей Десницкий

18.10.2024, 20:21

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Сколько человек поднялось на защиту этого государства?

Сотни миллионов советских людей исправно голосовали «за». Десятки миллионов носили у самого сердца партбилет передового отряда его идеологии.

Миллионы молодых мужчин с оружием в руках на посту охраняли это самое лучше в мире государство, и еще примерно столько же с Дзержинским в башке и чем-нибудь в руке вели тайную борьбу с его врагами.

А когда «три мужика в Беловежье и СССР развалили», то на его защиту поднялось ноль целых, хрен десятых от всего этого множества.

Андрей Десницкий, Telegram

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