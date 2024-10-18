Очень сомнительный сюжет2
- Эль Мюрид
- 18.10.2024, 21:31
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Ким может и кинуть.
Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за перемещения войск КНДР в Россию — Bloomberg.
«В офисе президента назвали это «серьезной угрозой безопасности» Южной Кореи и международного сообщества», — сообщает агентство.
Южная Корея, безусловно, суверенное государство, но в то же самое время политический партнер США, один из важнейших в регионе, учитывая ее географическое положение.
Воспрепятствовать возможному перемещению каких-то подразделений Северной Кореи по России Южная Корея вполне может, создав резкую напряженность с северным соседом, тем более, что КНДР уже сама сделала несколько шагов навстречу такому сценарию.
Сомнительно, что в случае обострения обстановки на Корейском полуострове Ким Чен Ын станет выполнять гипотетические договоренности с Путиным.
Можно сказать больше: северные корейцы могут нуждаться в форс-мажоре, чтобы просто «кинуть» своего северного соседа. Мы бы рады, - скажет Ким, - Но тут у нас сами видите, что творится. Так что спасибо вам за ваши щедрые подарки, но пока наше алаверды немножечко откладывается.
Путина обманывали и кидали так много раз, что еще один раз уже ничего не решает. Правда, корейцы нас еще не обманывали. Ну ничего, будут для коллекции.
Повторюсь - пока история про экспедиционный корпус армии КНДР в России - это очень сомнительный сюжет. Но даже если он начнет приобретать реальные черты, сделать его нерабочим варианты найдутся. В том числе и со стороны самого Ким Чен Ына, который с удовольствием примет любые подарки от Путина, но вот с ответом будет явно не спешить. А тут такой подарок - ухудшение ситуации на своей собственной линии соприкосновения.
Эль Мюрид, Telegram