Очень сомнительный сюжет 2 Эль Мюрид

18.10.2024, 21:31

2,854

Эль Мюрид

Ким может и кинуть.

Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за перемещения войск КНДР в Россию — Bloomberg.

«В офисе президента назвали это «серьезной угрозой безопасности» Южной Кореи и международного сообщества», — сообщает агентство.

Южная Корея, безусловно, суверенное государство, но в то же самое время политический партнер США, один из важнейших в регионе, учитывая ее географическое положение.

Воспрепятствовать возможному перемещению каких-то подразделений Северной Кореи по России Южная Корея вполне может, создав резкую напряженность с северным соседом, тем более, что КНДР уже сама сделала несколько шагов навстречу такому сценарию.

Сомнительно, что в случае обострения обстановки на Корейском полуострове Ким Чен Ын станет выполнять гипотетические договоренности с Путиным.

Можно сказать больше: северные корейцы могут нуждаться в форс-мажоре, чтобы просто «кинуть» своего северного соседа. Мы бы рады, - скажет Ким, - Но тут у нас сами видите, что творится. Так что спасибо вам за ваши щедрые подарки, но пока наше алаверды немножечко откладывается.

Путина обманывали и кидали так много раз, что еще один раз уже ничего не решает. Правда, корейцы нас еще не обманывали. Ну ничего, будут для коллекции.

Повторюсь - пока история про экспедиционный корпус армии КНДР в России - это очень сомнительный сюжет. Но даже если он начнет приобретать реальные черты, сделать его нерабочим варианты найдутся. В том числе и со стороны самого Ким Чен Ына, который с удовольствием примет любые подарки от Путина, но вот с ответом будет явно не спешить. А тут такой подарок - ухудшение ситуации на своей собственной линии соприкосновения.

Эль Мюрид, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com